"Tengo que entender las reglas de Inglaterra, sé que sois especiales"

Un enfadado Pep Guardiola compareció ante los medios tras la victoria del Manchester City frente al Burnley por dos goles a uno tras sufrir la expulsión de Fernandinho en la primera mitad. “Ganamos a pesar de muchas circunstancias en un partido duro, así que estamos felices por eso”. Cuestionado por esa roja directa al brasileño, respondió con un gesto de lo más serio con un “tú eres el periodista, no yo”.

“Tengo que entender las reglas que tenéis en Inglaterra, sé que sois especiales, pero tengo que entenderlo”, explicó ante un atónito entrevistador que no daba crédito a lo que estaba escuchando. “¿Es diferente el fútbol en Inglaterra?”, preguntó el periodista. “En todo el mundo tocar al portero en el área pequeña es falta, aquí no. Lo de Claudio Bravo es falta, en todo el mundo es falta, aquí no y tenemos que entenderlo”, expresó.

Para concluir, con un gesto pícaro y ojos irritados, recibió la pregunta de si el Manchester City seguía todavía en la carrera por el título. Pep, con su habitual ironía, respondió: “Ayer no estábamos en la carrera por el título, por qué íbamos a estar hoy”.

