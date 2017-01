Sorpasso de Antena 3 a Telecinco tras 27 meses de liderazgo ininterrumpido

Y se hizo el milagro. Tras 27 meses de liderazgo ininterrumpido, Telecinco pierde su privilegiada posición. Lo hace cediéndole la corona a Antena 3, su rival más inmediato. Y es que la cadena principal de Atresmedia ha logrado arrebatarle diciembre a la de Fuencarral tras una igualada lucha en parrilla, alzándose como legítimo ganador del mes con un 13.3% de cuota de pantalla, tal y como recoge el último informe de Barlovento Comunicación. Y ojo, porque no lo hacía desde agosto de 2014.

Muchos son los factores que han influido para que Antena 3 haya liderado el último mes de este 2016, distanciándose además del resto de cadenas generalistas: Telecinco (12.8%), La1 (10.9%), laSexta (6.4%), Cuatro (6.1%) y La2 (2.6%). Ahora bien, ¿cuál es la causa? ¿Realmente A3 ha ido con toda su artillería para arrebatarle diciembre a Telecinco?

Series Atresmedia

Este diciembre hemos sido testigos del final de dos producciones muy importantes para Atresmedia. El pasado 19 de diciembre decía adiós Mar de plástico tras dos temporadas con un gran 20,6% de share y 3.232.000 espectadores. Se despedía por la puerta grande después de una segunda entrega atascada en cuotas del 17%. El thriller no ha sido clave para el último mensual de Antena 3, pero sí que ha influido en la tonificación del prime time, horario de máxima audiencia.

Pero si hay una serie que realmente ha arrimado el hombro para que la cadena lograse su objetivo, esa ha sido, sin lugar a dudas, Velvet. La cadena echó el cierre a las galerías más famosas de la televisión el 21 de diciembre con un evento histórico: un capítulo final con 15 minutos de riguroso directo. Suficiente para llamar la atención del espectador y hacer de ella la serie más vista del mes con un 26.2% de cuota de pantalla y 4.302.000 espectadores. Además, la ficción producida por Bambú Producciones lideró cada miércoles con su cuarta temporada frente a La Voz, que sufrió un importante desgaste en Telecinco, registrado su final menos vista: 3.057.000 y 22,6%.

Tardes de ''Amar' y 'Puente Viejo'

A los grandes datos de las series de prime time hay que sumarle su buen rendimiento en las tardes. El tándem formado por Amar es para siempre y El secreto de Puente Viejo continúa dando alegrías a Antena 3, fortaleciendo una franja en la que Sálvame ha perdido fuerza en los últimos meses.

'TCMS' vapuela al 'Deluxe'

Parecía imposible, pero Sálvame Deluxe sí tiene talón de Aquiles y se llama Tu cara me suena. La quinta edición del concurso no solo ha logrado imponerse al espacio de Telecinco, sino que ha conseguido desestabilizarlo por completo. El Deluxe ya no cuenta con el apoyo de ese incondicional público y Antena 3 ha utilizado eso a su favor. Como líder indiscutible cada viernes con cuotas en torno al 20-23%, Telecinco se vio obligado, incluso, a prescindir del formato de La fábrica de la Tele el pasado 16 de diciembre, un hecho histórico para el programa.

En estas fechas tan señaladas…

Los grandes finales de sus series, el buen hacer de Tu cara me suena o su imbatible liderazgo en las mañanas ha sido necesario para que Antena 3 saboree el éxito en diciembre. Sin embargo y para ser francos, la cadena se ha llevado el gato al agua gracias al buen hacer de su catálogo cinematográfico. Un catálogo del que ha echado mano en numerosas ocasiones esta temporada y del que ha abusado en fechas tan señaladas como el puente de la Constitución y Navidad.

En definitiva, Antena 3 ha copiado su modelo de fines de semana y lo ha intensificado para alcanzar su meta más codiciada. Una oferta insípida y carente de sustancia que le permite liderar, pero con artes muy poco convencionales.

La cuesta de enero

No nos engañemos. Llega enero y con él su temida cuesta. Una pendiente que se presenta muy empinada para Antena 3 y que podría quitarle su fugaz liderazgo.

El empuje final de sus grandes series o su abuso de los taquillazos por las festiviades hacen que, precisamente, su ausencia en este primer mes del año vaya a ser especialmnte dolorosa. Frente a una parrilla asentada en Telecinco, a Antena 3 le toca echar el resto y volver a reconquistar a una audencia puntual que, pevisiblemente, ya esté con la mirada puesta en las ofertas de la competencia.

Las emisiones más vistas de diciembre • La emisión más vista del mes corresponde a CAMPANADAS DE FIN DE AÑO (La1-31/12/2016) con 4659.000 audiencia media y 35.8% de cuota de pantalla. • En cuanto a visionado en diferido, la emisión más vista corresponde a “La que se Avecina” (Telecinco) con 433.000 espectadores. • Por géneros de programación, según catalogación de Kantar Media: - La película más vista es EL PELICULON HOMBRES DE ELITE (A3-04/12/2016) con 3.552.000 audiencia media y 20.5% de cuota de pantalla. - El informativo más visto es INFORMATIVOS T5 21:00 (T5-19/12/2016) con 3.121.000 audiencia media y 18.4% de cuota de pantalla. - El programa de entretenimiento más visto es 2016 OPERACION AND THE ANDARAN (La1-31/12/2016) con 4.062.000 audiencia media y 36.4% de cuota de pantalla. - La serie más vista VELVET (A3-21/12/2016) con 4.302.000 audiencia media y 26.2% de cuota de pantalla. - La emisión de animación más vista es LOS SIMPSONS (A3-04/12/2016) con 1.702.000 audiencia media y 14% de cuota de pantalla. - El cultural con más audiencia es EL PELICULON:PRESENTACION (A3-04/12/2016) con 2.358.000 audiencia media y 12% de cuota de pantalla.

Comentarios