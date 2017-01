"La próxima subasta de energías renovables no garantiza que gane la más barata"

Tras el frenazo de 2012 a las energías renovables, y una subasta de 500 megawatios de potencia en enero, el Gobierno abre más la mano: este año subastará la instalación de 3.000 Mw. Una convocatoria abierta a todas las tecnologías. Ganará, en teoría, el mejor postor. Pero no necesariamente el que ofrezca la energía más barata.

El Ministerio de Energía ha remitido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, para su informe, dos normas que establecen los criterios para la selección de proyectos, "mediante un mecanismo de subastas competitivas y tecnológicamente neutrales, donde las distintas tecnologías puedan competir en igualdad", según una nota de prensa ministerial.

Se establecen una serie de estándares en función de la inversión necesaria y las horas de funcionamiento al año previstas. Ganará el que ofrezca un mejor precio en relación con esas referencias. No se conocen aún los criterios últimos para la adjudicación de la subasta. Pero las patronales del sector temen que no esté garantizado que se impongan los proyectos que ofrezcan un precio más bajo por kwhora.

Competir por precio

Para José Donoso, presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, es una fórmula “arbitraria, confusa, difícil de entender”, que no garantiza que se imponga el que produzca más barato: "Con esta filosofía tú [el gobierno] no vas a coger los parques mejores. Vas a coger el parque que haga una oferta más agresiva, pero no necesariamente son los mejores, porque luego [el ofertante] sabe que va a cobrar más o menos lo mismo. Se convierte en un disparate".

Sostiene que, en igualdad de condiciones, los paneles solares ofrecen ya la electricidad más barata entre las renovables. "No sabemos –señala- si esa competitividad que está mostrando la energía fotovoltaica -habiendo sorpasado a la eólica, que es su mayor competidor a nivel internacional en este tipo de subasta- se va a reflejar de forma adecuada en esta subasta".

Aportación industrial

Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica -AEE- duda también de que el sistema elegido por el gobierno garantice que todas las tecnologías compitan en igualdad de condiciones. Y reclama que se tenga en cuenta la aportación de cada una al país. Y, en concreto, la de la energía eólica a la industria. Demanda "una buena planificación que ponga cada tecnología en su sitio, en el sentido de cuánto aporta, tanto en el sentido energético como en el industrial. En este caso la eólica evidentemente aportaría mucho, porque tiene 180 plantas industriales en toda España”.

Más allá de las críticas al modelo de subasta anunciado, ambos portavoces saludan la convocatoria. Una oportunidad -dicen- después de años en que la industria y las consultoras españolas sólo han tenido mercado exterior.

