Dimite el embajador británico en la UE tres meses antes del 'brexit'

Ni Rogers ni el Foreing Office han explicado los motivos de la marcha que ha pillado por sorpresa a la primera Theresa May. Todo apunta a graves divergencias con el gobierno, que está manejando caóticamente los preparativos del ‘brexit’ y a la marginación e inquina a que le estaban sometiendo los conservadores eurofobos.

El pasado mes, según reveló la BBC, Rogers comentó en privado a varios ministros que las negociaciones para la salida del Reino Unido llevarían 10 años, lo que enfureció a los defensores del brexit duro. No es pues de extrañar que el ex líder del UKIP Nigel Farage se alegraba de su renuncia. “Claramente era el hombre equivocado para hacer el trabajo. Lo único que lamento es que no se marchara el día después del referéndum”.

El ex líder liberal demócrata Nick Clegg, que en el pasado trabajó con Rogers en Bruselas, considera en cambio su marcha como “una gran pérdida para el Reino Unido”. “La única forma en que podemos lograr un ‘brexit’ exitoso y que funcione es precisamente con el conocimiento de un experto como Ivan Rogers, que ahora ha sido marginado, empujado por la rabia de los defensores del ‘brexit’, que no van a aceptar el criterio de nadie, que diga algo diferente de lo que ellos creen”, señaló.

La dimisión del embajador no ha sido una sorpresa para sus colaboradores. “Es alguien muy competente, pero no estaba convencido de la decisión de un ‘brexit’ y la línea del gobierno británico, que conducirá al Reino Unido a una zona de peligrosa incertidumbre”, ha señalado un diplomático europeo.

