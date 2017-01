Un niño se convierte en héroe tras mover una cómoda para salvar a su hermano

Un niño de tan solo dos años ha demostrado una vez más que cuando un ser querido está en apuros el ser humano es capaz de hacer cosas increíbles. El pequeño, que se encontraba jugando con su hermano gemelo en su casa, situada en Utah, Estados Unidos, ha sido capaz de mover una cómoda de gran envergadura para rescatar a su hermano, quien quedó atrapado bajo ella.

Los niños Toddler y Bowdy estaban jugando en su dormitorio con los cajones de la cómoda cuando, de pronto, el mueble se cayó al suelo, lo que provocó que ambos quedaran atrapados bajo la cómoda de gran envergadura.

El niño pensó en un plan para salvar a su hermano

Toddler, el héroe de la historia, consiguió escapar de la cómoda sin problemas, no así Bowdy, quien quedó atrapado bajo la estructura sin poder salir. En ese mismo momento, al ver a su hermano gemelo atrapado, el niño de dos años comenzó a pensar con la cabeza fría cómo podía rescatar a su hermano.

Tras empujar, sin éxito, la cómoda un par de veces, el niño empezó a rodear la cómoda para investigar si sería más sencillo empujar por cualquier otro sitio para salvar la vida de su hermano. Después de comprobar que no había ninguno, el niño utilizó toda su fuerza para mover la cómoda y salvar a su hermano.

Los padres aseguran que no escucharon nada

Los padres, quienes han asegurado que se sienten "los peores padres del mundo" a la televisión local, se encontraban en casa durante el suceso, pero no escucharon nada que les llamara la atención, tal y como han afirmado a KUTV, No fue hasta que registraron las grabaciones de la cámara que estaba en la habitación cuando se dieron cuenta del suceso.

El padre ha confesado que no estaba seguro de si subir o no el vídeo. No obstante, ha optado por hacerlo con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el peligro contar con cómodas que no estén bien fijadas. Al mismo tiempo, los padres han confesado que han atornillado la cómoda a la pared con el objetivo de evitar un nuevo suceso. Pese a que reconocen que no se puede conseguir un hogar cien por cien a prueba de niños, la familia asegura que cada gesto cuenta.

