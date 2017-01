Un hombre de 105 años establecerá un nuevo récord de velocidad en bicicleta

A sus 105 años, el francés Robert Marchand quiere establecer un nuevo hito en su longeva vida. Tras haber sido prisionero en la Segunda Guerra Mundial por negarse a entrenar a los hijos de los colaboracionistas nazis cuando era profesor de gimnasia, y haber trabajado a lo largo de su vida como conductor de camiones en Venezuela y leñador en Canadá, Marchand quiere convertirse en el centenario más rápido del planeta sobre una bicicleta.

Cuando cumplió 90 años, el anciano se aficionó al ciclismo. Desde entonces, Marchand ha ido batiendo todos los récords de velocidad correspondientes a su edad. En la actualidad, el francés posee una marca mundial, para mayores de 90 años, de 26,927 kilómetros en una hora, lo que le acredita como el hombre mayor de 90 años más rápido del mundo.

Espera poder recorrer 23 o 24 kilómetros en una hora

Ahora quiere establecer un nuevo récord entre los centenarios. Es por ello que este miércoles, el francés acudirá al velódromo nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines, en París, para tratar de establecer una nueva marca.

Hace dos años, el francés alcanzó los 26,927 kilómetros en una hora, lo que le acredita como la persona mayor de 90 años más rápida del mundo sobre una bicicleta. Ahora, Marchand asegura no estar "tan bien como hace dos años" pero que espera poder recorrer 23 o 24 kilómetros en una hora: "Si hago 30 dirán que estaba dopado".

Una vida sana y un corazón de hierro

El francés ha asegurado al diario The Times que ha practicado deporte durante toda su vida gracias a su labor como profesor de gimnasia y que ha llevado una vida sana a lo largo de su vida: "Toda mi vida he practicado deporte, he comido siempre mucha fruta y legumbres, no he bebido demasiado café, nunca he fumado y he bebido poco alcohol".

Marchand ha explicado que lleva un estilo de vida muy ordenado y que acude diariamente al gimnasio, donde realiza estiramientos durante una hora y monta a continuación en bicicleta estática. Durante los fines de semana, el centenario practica ciclismo en un club de Mitry, llegando incluso a mantener el pulso a 110 latidos por minuto.

La profesora de universidad Veronique Billat, quien estudia el caso de Marchand desde que cumplió cien años, asegura que el francés cuenta con un corazón que bombea tanta sangre por minuto como el de una persona más grande, razón por la cual sigue rindiendo sobre la bicicleta.

Otra de las claves por las que el francés sigue dando tan buenos resultados es que sus músculos tan solo se han deteriorado un 8 por ciento por cada década durante los últimos sesenta años. Por lo tanto, si nada ni nadie lo impide, este miércoles, el francés Robert Marchand se convertirá en el hombre de 105 años más rápido del planeta sobre una bicicleta.

Comentarios