6 de cada 10 españoles ni habla, ni escribe, ni lee en inglés. /

El 94% de los españoles considera que saber idiomas extranjeros tiene mucha o bastante importancia hoy en día y un 38% considera que el sistema educativo le da bastante importancia a este aprendizaje, según el último barómetro del CIS. Comparado con la importancia que se le daba cuando eran pequeños, el 41% reconoce que se le daba poca importancia. Solo uno de cada diez españoles mayores de 18 años estudia en la actualidad algún idioma extranjero,

Un 67% afirma que no se ha sentido perjudicado ni en su vida laboral ni en sus estudios por no hablar un idioma extranjero. 6 de cada 10 los españoles ni habla, ni escribe, ni lee en inglés. El porcentaje sube al 78% en el caso del francés, 92% en el caso del portugués y al 94% cuando nos referimos al alemán. Un 47% aprendió inglés en el colegio y cerca del 90% tiene padres que no hablan ningún idioma extranjero

La mayoría estudia un idioma porque lo necesita para el trabajo o los estudios

De los que hablan algún idioma extranjero, la mayoría de los preguntados, el 44% afirma que es poco difícil aprenderlo. Un 87% de los que hablan otro idioma afirma que su padre no lo hace y en un 90% de los casos es la madre.

El 61% de los que ahora están estudiando un idioma extranjero lo hacen porque lo necesitan para su trabajo o estudios. Con independencia de si conocen o no otro idioma, si tuvieran oportunida el inglés sería el elegido para el 43% de los españoles. Para promocionarse en el trabajo es el principal motivo por el que lo aprenderían.

