La vendetta de Frank Cuesta: "Para Rajoy mis hijos son 3 putos chinos"

Hacía tiempo que Frank Cuesta no utilizaba su filón en redes sociales para defender la inocencia de su exmujer Yuyee Alissa Intusmith, acusada de tráfico de drogas en Tailandia con una pena de prisión de hasta 15 años. El aventurero más televisivo vuelve ahora a la carga y lo hace con un mensaje que tiene varios destinatarios.

Aunque justifica esta incendiaria iniciativa al interés de sus seguidores, Frank aprovecha para pedir de nuevo justicia para la madre de sus hijos. Esta vez lo hace con una nueva prueba: la identificación carcelaria de Yuyee. "No esperaban que consiguiese su identificación de cárcel y ahora ha salido todo a la luz", afirma el protagonista de Wild Frank.

Tal y como explica el animalista, dicho informe recoge, entre otros datos, el motivo por el cual Yuyee ha sido condenada: "Está condenada por traficar con intento de venta", empieza. "Ha sido condenada por 5 mg de cocaína, que son 25 céntimos de euro. ¿Quién intenta vender 25 céntimos de euro?".

Es entonces cuando Frank de la Jungla inicia su vendetta contra Carmen Moreno Raymundo, embajadora española en Tailandia. "La embajadora española no ha hecho nada y no ha tenido ningún interés por conocer a mis hijos", afirma Frank. "Se podría haber resuelto todo en las dos primeras semanas, pero a ella no le dio la gana de hacer nada".

No es la primera vez que el aventurero carga contra Carmen Moreno, pero esta vez sí que ha preferido extender las acusaciones a otras instituciones más importantes, una vendetta que no deja títere con cabeza: "Me llamaron desde Asuntos Exteriores el día que iba a El Hormiguero para que no hablase mal y terminaron amenazándome".

"Al final del día te das cuenta de que para la embajadora mis hijos son tres putos chinos de mierda. Ella es la máxima representación de España en Tailandia. Por lo tanto, si para la embajadora mis hijos son tres putos chinos de mierda, para el estado español son tres putos chinos, aunque tengan pasaporte español". Y añade: "También son tres putos chinos de mierda para el señor Rajoy".

Frank Cuesta termina el vídeo pidiendo justicia y ratificando la situación de secuestro que está viviendo su familia: "Esto ya no es una injusticia, es una tortura y un secuestro familiar".

