Eduardo García ('LQSA'), muy destructivo contra Fernando Tejero: "El rey del Chapeo"

La venganza es un plato que se sirve frío y, si no, que se lo digan a Eduardo García, el popular Josemi en la serie Aquí no hay quién viva. El ahora rapero lleva años preparando su vendetta contra la comunidad de vecinos con la que convivió durante más una década y parece que por fin ha encontrado el momento idoneo para llevarla a cabo.

Ahora que ha dejado de lado su carrera actoral para centrarse en la música, Eduardo aprovecha las letras de sus canciones para cargar duramente contra dos hombres que por aquel entonces formaban parte de su día a día: el actor Fernando Tejero y Alberto Caballero, creador de ANHQV y La que se avecina.

Muy sonada ha sido la incursión de Dudu, su nuevo nombre artístico, en el mundo de la música, pero mayor ha sido el ruido que ha hecho con el destructivo Parador de Valdesquí, un rap que hace referencia al ya conocido por todos como Parador de Montepinar. Ni corto ni perezoso, el que diera vida al inocente Josemi en la comedia de Antena 3 carga duramente contra Tejero y Caballero. Al actor, concretamente, se refiere como ''señor y rey del chapeo'', mientras que al productor lo acusa de "mujeriego" y "explotador infantil".

"Ladrones de infancia, grupos secretos, gente que cree que el dinero es respeto, no me desprestigias diciendo camello, mejor un camello que un pijo teatrero (...) Jornadas de 24 horas aún siendo menor de edad y no me diste las gracias, y de horas extra, mejor ni hablar", dice en una de las partes de la canción. Y recalca de Alberto Caballero: ''Cambias más de piva que yo de mechero''.

Los problemas entre Eduardo García y los protagonistas de Parador de Valdesquí vienen de lejos y seguramente esta guerra no haya hecho más que comenzar. ¿Se avecina tormenta en las inmediaciones de Montepinar?

