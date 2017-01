El estreno de Bárbara Lluch

Viene desde el lejano oriente con algo muy nuestro pero casi olvidado: la ópera de salón y el maestro Manuel García. Es Le Chinesi, una obra compuesta por García en torno a 1830 para piano y que hoy recupera el Teatro de la Zarzuela. Al mando de la escena: Barbara Lluc.

En este proyecto Lluc se sumerge en la dinastía Qing, en la china de 1850. Lisanga, Sivene y Tangiá son tres doncellas que se encuentran inmersas en la monotonía de una vida que las confina a sus casas, a hacer trabajos manuales… Un aburrimiento que rompe la llegada del hermana de Lisanga, Silango (José Manuel Zapata), un joven que acaba de volver de Europa y les hace conocedoras de la libertad de la que disfrutan los jóvenes occidentales. “Hasta que entra SIlango las tres son muy parecidas las tres podrían ser la misma chica, y es entonces cuadno caen las máscaras y comienzan a diferenciarse; están llenas de pasiones, amores celos, competitividad…”, explica Lluc.

días de función Lunes, 9 de enero a las 19:30 horas. Miércoles, 11 de enerto a las 19:30 horas. Sábado, 14 de enero a las 12:00 horas. Domingo, 15 de enero a las 12:00 horas.

Una obra “de máscaras” y enredos en el que dominan las mujeres, tanto sobre las tablas como entre bambalinas: tres de los cuatro personajes son mujeres y no se bajan del escenario en ningún momento. Sesenta minutos con Marina Monzó (Lisanga), Cristina Toledo (Sivene) y Marifé Nogales (Tangià), sopranos y mezzosoprano respectivamente, para reivindicar el papel de las mujeres: “La cuestión es cómo son tres mujeres, amigas, juntas. Yo creo que las relaciones entre las mujeres son más complicadas que las de los hombres, muy en parte por la competitividad”, apunta Lluc.

Le Cinesi, además, reivindica un formato casi olvidado en la ópera contemporánea: la ópera de salón: “Me parece una catapulta genial para la gente joven, es un sitio estupendo para empezar; con una partitura complicada pero en un formato, en un teatro, en el que se sientan mucho más arropados”, señala Lluc. Asimismo, reivindica el papel de un hombre central en la historia de nuestra música: Manuel García, aquí bajo la dirección musical del pianista Rubén Fernández Aguirre

En el mundo de la ópera es complicado dar con una mujer de menos de 40 que dirija, sin embargo, la experienda de Bárbara Lluch disipa dudas: ha estado en el Covent Garden durante 12 años como asistente de grandes como Bob Wilson, Robert Lepage, Romeo Castelluci o Sir David McViar.

Ella es nieta de Núria Espert e hija del productor Armando Moreno. Su apellido pesa, intimida, es un nombre de doble filo: “Mientras yo era actriz me pesaba mucho el apellido, ahora lo veo como un gran beneficio, he respirado, comido y bebido cultura y teatros, he aprendido muchísimo de mi familia”, sentencia Lluc. La segunda generación de una gran estirpe de actores y empresarios de la escena. Es su carta de presentación: una mirada exótica, a los "otros" que, paradójicamente, habla mucho de "nosotros".

