Acuerdo total entre Jesé y la UD Las Palmas

Cada vez más cerca. Así está el fichaje de Jesé Rodríguez por la UD Las Palmas. El jugador canario acepta una rebaja sensible de su sueldo para beneficiar que el acuerdo se lleve a cabo. El PSG no quiere hacerse cargo de toda la ficha y el equipo amarillo no puede pagar el montante total de lo que cobra el jugador.

Según ha podido saber la Cadena SER, el jugador acepta ganar menos para que Las Palmas y PSG puedan sentarse a negociar y llegar a un acuerdo. La negociación va por buen camino y el jugador está cada vez más cerca de volver a casa, que siempre ha sido su única intención en este mercado de invierno.

Hay que recordar que el jugador manejaba ofertas de muchos equipos de mayor potencial económico que Las Palmas. Roma, AC Milan y alguno de entidad más entre ellos.

Comentarios