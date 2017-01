¿Vuelve el placer culpable de los 2000?: The CW trabaja en la precuela de 'Embrujadas'

Atención nostálgicos porque las Halliwells, más bien sus antepasadas, están preparando su gran regreso a la pequeña pantalla. Después de varios años trabajando en un reboot de Embrujadas, CBS ha optado por pasarle el testigo a The CW en un proyecto que contará con el equipo de Jane The Virgin, según informa Season Zero.

Aunque a muchos les gustaría volver a ver en acción a Piper, Phoebe y Paige, la network norteamericana ha decido centrar la historia en las antepasadas de las hermanas Halliwells. Ambientada en los años 70, esta precuela narrará las aventuras y desventuras de tres brujas que luchan contra el mal en una pequeña localidad de Nueva Inglaterra.

Por lo tanto, Alyssa Milano, Shannen Doherty, Holly Mary Combs o Rose McGowan no volverán a la pequeña pantalla, aunque no sería una idea descabellada confiarle a alguna de ellas un rol principal en esta nueva serie.

El guion del capítulo piloto ha sido escrito por Amy Rardin y Jessica O'Toole, guionistas que han trabajado antes en otras producciones de la cadena como The Carrie Diaries, la fallida precuela de Sexo en Nueva York, y Jane The Virgin. Detrás del proyecto también se encuentra Brad Silberling, director de la película Una serie de catastróficas desdichas.

Ahora queda esperar varios meses hasta la celebración de los Upfronts 2017. Será entonces, si no se producen antes ninguna filtración, cuando The CW confirme si ha dado luz verde a esta esperada continuación de Embrujadas.

