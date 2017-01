David Bowie supo que se moría cuando grababa el vídeo de 'Lazarus'

El cantante británico David Bowie recibió el diagnóstico de que se moría cuando estaba grabando el vídeo de su último sencillo, Lazarus, según revela un nuevo documental emitido este sábado por la cadena pública BBC2, la víspera del que hubiera sido el 70 cumpleaños del músico.

David Bowie: The Last Five Years, dirigido por Francis Whately, explora el último lustro del artista y en particular la grabación de su álbum de 2013 The Next Day, Blackstar, que sacó a la venta en su 69 aniversario —dos días antes de su muerte el 10 de enero de 2016—, y el musical Lazarus, que estrenó a finales de 2015 en Broadway, Nueva York.

La película de Whateley, que sucede a David Bowie: Cinco Años, que produjo en 2013, explica que el cantante, que llevaba un tiempo enfermo de cáncer, se enteró de que estaba en fase terminal cuando grababa ese vídeo clip, unos tres meses antes de morir, pero solo se lo dijo a su círculo más cercano y además continuó trabajando como si nada. Bowie actuó en ese vídeo con total pasión y convicción, sabiendo íntimamente que le quedaba poco de vida.

El documental difundido este sábado, incluye sonido inédito de la grabación de Lazarus y entrevistas con personas de su entorno, entre ellas el director de su único musical, Ivo van Hove, y su amigo Tony Visconti, aunque no con sus familiares.

