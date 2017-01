Pedroche, la "Madre de Dragones" de 'Tú sí que sí': "Haré siempre lo que me de la gana"

Cristina Pedroche empieza 2017 con un proyecto bajo el brazo. Tras dar las Campanadas, en todos los sentidos, la presentadora vuelve ahora con Tú sí que sí, una secuela del archiconocido Tú sí que vales, que se estrena en laSexta este martes a partir de las 22:30 horas.

Atresmedia sigue apostando por la faceta de presentadora de la Pedroche, rol que ha defendido antes en Pekín Express. Con Tú sí que sí, la madrileña tirará más de esa improvisación y naturalidad que tanto la caracteriza, dejando atrás esa cara guionizada del concurso de aventuras.

En Cadena SER charlamos con Cristina Pedroche de su debut en Tú sí que sí, pero también hablamos largo y tendido del último debate nacional tras la cobra de Bisbal a Chenoa: su vestido de las últimas Campanadas.

Año nuevo, proyecto nuevo.

Sí, empiezo este 2017 muy feliz entre la audiencia de las Campanadas y 'Tú sí que sí'. Sabíamos que el estreno era inminente pero los Reyes se adelantaron. De hecho me enteré del día que se estrenaba viendo el anuncio en 'El Club de la Comedia'.

'Tú sí que sí' es un programa que busca talento. ¿Vamos a descubrir algún talento tuyo oculto?

Pues no canto muy bien, me defiendo bailando, cocino poco o nada… ¿qué talento tengo yo? Creo que voy poco a poco buscándolo de forma natural. Supongo que será ese mi talento: no he tenido nunca vergüenza.

Una mujer libre que hace con su cuerpo, su mente y su espíritu lo que quiere

Ni propia...¿ni ajena?

Vergüenza ajena tengo mucha. En este programa no recuerdo casos concretos, porque aunque hay talentos que no estén muy definidos, ellos van a divertirse y eso está muy bien.

¿Cuál es tu papel en el programa?

Hago un poco de todo: presento, estoy en el backstage y cuando vienen niños también estoy con sus familias. Soy muy cariñosa y me implico mucho con los concursantes, aunque el vínculo no sea tan fuerte como en ‘Pekín Express’.

¿Habrá nueva temporada de 'Pekín Express'?

Por mí sí, pero nadie me ha dicho nada. Entiendo que si no hay rumores es porque aún no hay prevista una nueva edición. Es una pena porque para mí es de lo mejores programas de televisión que hay, pero entiendo que es un muy caro y debe hacer audiencias espectaculares para que sea rentable.

¿Hay alguna disciplina que te guste menos o te genere más ansiedad?

La que más nerviosa me ha puesto ha sido una con un perro y un caballo; no me gusta que haya animales en televisión. Entiendo que quien lleva a ese caballo al programa es porque lo ama, pero no me gustan.

¿Qué sientes cada vez que en 'Tú sí que sí dicen "No" a un concursante?

Reconozco que muchas veces me he enfadado porque han dado un "No" cuando para mí era un "Sí" clarísimo. Hay otros a los que les habría dicho que "Sí" porque me hacían gracia, aunque entendía que no eran talentosos.

¿Qué miembro del jurado es el más duro?

Rafa es el más duro, porque Soraya está con las hormonas típicas del embarazo y está muy ñoña y muy mona (Risas).

Has renovado contrato con Atresmedia ¿Qué esperas de esta nueva etapa?

¡Espero todo! Quiero trabajar.

En una entrevista para ICON dijiste que querías presentar algo como 'La voz' y lo has conseguido. Ahora, ¿qué?

Pues un concurso tipo 'Atrápame si puedes' de la ETB.. A mí me gusta el contacto con la gente, porque me gusta ver cómo se superan. Lo importante de un programa es que la gente sea maravillosa, por eso me gustaba hacer reportajes en la calle, no con los famosos que están más resabiados.

Renovar con Atresmedia implica no aparecer en 'El Xef', el programa que hace Dabiz Muñoz en Cuatro. ¿Cómo lo llevas ?

Algunas cadenas sacaron a sus presentadores mucho más desnudos que yo y no hicieron la misma audiencia

A mí me da mucha pena, pero entiendo que la vida es así y está en la competencia. David no quiere hacer televisión, esa es la puraverdad. Le invitan siempre a ‘Top Chef’, ‘Masterchef’ y no va porque no se siente cómodo. Hace 'El Xef' porque es sacar su vida y como es él, y lo que hace. Y todo lo hace bien... (Risas)

Hablemos del vestido de las Campanadas…

Estoy feliz con lo que he hecho y con lo que soy. Soy una mujer libre que hace con su cuerpo, su mente y su espíritu lo que quiere. Las críticas, para bien y para mal, no me importan. Creo que este año ha gustado más que otros, aunque sea por llevar la contraria. Además me he visto muy respaldada por mis compañeros de la profesión.

¿Has podido hablar con Anne Igartiburu o Lara Álvarez?

No. Mira si en España se asustan con mi vestido, ojo con lo que va a pasar en ‘Tú sí que sí’. Yo soy como soy, no soy correcta ni fina… No sabes por dónde voy a salir porque no lo sé ni yo. En 'Zapeando' hay looks que no me puedo poner porque son las 15:30h, pero aquí sí…

Tu vestido es ya un reclamo navideño como la capa de Ramontxu

Eso me da felicidad. Ya les he dicho en Atresmedia que aquí estoy.

¿No te llama la atención que se le tanta importancia a un vestido?

Sí, pero no lo hago aposta. Yo no le digo a un medio que hable de mi vestido, yo hago mi show y punto. Me sorprende que se lie tanto por un vestido, pero no es una cuestión solo de eso como dice mi amiga Anne Igartiburu. No hace falta irse mucho más atrás para ver que algunas cadenas sacaron a sus presentadores mucho más desnudos que yo y no hicieron la misma audiencia...

Todo este jaleo por ser Cristina Pedroche, ¿no?

Hay tías que son increíbles que se pondrían ese vestido y pasarían desapercibidas. Soy yo, porque hay gente que me apoya mucho y gente que lo odia mucho. Si hubiese salido como voy ahora dirían que voy de fina. Lo van a decir igual y por eso voy a hacer lo que me dé la gana siempre.

¿Hasta qué punto decides tú?

Soy la única que decide. Josie y a Pronovias me pasan los diseños con las ideas que yo les paso. Luego cada uno que se ponga lo que quiera, ¿por qué voy a opinar yo del vestido de las demás?

Comentarios