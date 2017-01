Elena Rivera: “Cuéntame’ merece un final a su altura”

Después de más de 15 años en antena y un público fiel que se cuenta por millones, el regreso de Cuéntame con su decimoctava temporada podría ser, simplemente, uno de sus tantos otros regresos. Sin embargo, la ficción del grupo Ganga regresa el próximo jueves a TVE con una temporada clave en su historia: después del verano, el futuro de la serie quedó en el aire y entre rumores de salto a Atresmedia.

Finalmente, las aguas parecen haber vuelto a su cauce y los Alcántara y compañía regresan a su casa, en TVE, esta vez desde el Madrid del año 1985. Con ellos volverá Elena Rivera. La actriz, que la pasada temporada abandonaba la serie a los pocos episodios para embarcarse en La verdad (Telecinco), compaginará esta vez su papel de Karina con su primer rol como protagonista en la ficción de Mediaset.

Vuelve Cuéntame tras un final de temporada que bien podría haber sido el desenlace de la serie. ¿Crees qué lo pedía o se anticiparon a toda la polémica que se les echaba encima?

Cuando grabaron el final de la temporada 17 ya estaba en ‘La verdad’. Sí sabía que los guiones llevaban escritos desde hace mucho y que no se cambiaron tras la polémica. Es verdad que viendo ese final puede llevar a pensar eso, pero ‘Cuéntame’ merece un final a su altura. Su legado es muy grande y la serie es un icono cultural de España. Podría haber sido un final para la serie, pero cuando acabe se escribirá el final pensando en ello.

¿Cuál será tu vinculación en esta nueva temporada?

No estaré tanto tiempo como otros años debido a ‘La verdad’. Karina seguirá saliendo, e incluso por la trama estará más presente que otros años. Ella está muy unida a Carlos así que siempre estará a su lado...

¿En cuántos capítulos sales?

Salgo a lo largo de la temporada de manera intermitente. Me lo han ido amoldando y cuadrando con el equipo de ‘La verdad’. Karina seguirá estando en la mente de Carlos, aunque yo no esté siempre físicamente.

Siempre se ha dicho que Carlos y tú debéis acabar juntos y ahora, de repente y tras tantas y tantas temporadas, te casas…

Lo lógico es que terminen juntos. Desde pequeños han estado enamorados y aunque Carlitos haya estado con muchas chicas, Karina siempre ha estado ahí. Es a la que recurre y la que le hace cambiar de rumbo. Los guionistas también lo saben y después de tantas temporadas es normal que haya estos giros de tuerca. Lo que ha pasado con este marido tiene una explicación y se verá pronto.

Habéis renovado por dos temporadas. ¿En la siguiente tendrás la misma presencia?

De la siguiente nadie sabe nada. En la productora todavía no han empezado con los guiones. Ahora también tengo muchas ganas de que se estrene ‘La verdad’ y ver vuestras reacciones, porque ha sido un trabajazo enorme. Si luego vienen más cosas, bienvenidas sean…

Pero, ¿a ti qué te gustaría?

#CuentameComoPaso #NuevaTemporada #QuedaMuyPoquito 🔜📺 Una foto publicada por Elena Rivera (@elenariveraofficial) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 6:51 PST

‘Cuéntame’ es la serie en la que empecé de pequeña y, por eso me gustaría estar en el final. Entré con 11 años y ahora tengo 24. Me daría pena que en el final de la serie Karina no esté. La vida da muchas vueltas, pero a mí me gustaría estar.

¿Hasta cuando habrá Cuéntame?

Llevo escuchando que va a ser el final desde que entré a la serie. Por entonces sí que tenían claro que querían que acabase con la muerte de Franco... Todos nos preguntando cuándo llegará el final, y es evidente que llegará, pero es algo que no sabe a ciencia cierta.

También protagonizas La verdad, la nueva serie de Telecinco, pero parece que la cadena se está tomando las cosas con calma…

Sí, la verdad es que es para morderse las uñas porque estamos todos deseando que se estrene, pero todo lo relacionada con la programación le corresponde a la cadena. Supongo que lo tendrán todo muy estudiado porque querrán lo mejor para la serie. Además hay series que llevan esperando más tiempo...

¿Vértigo con el cambio de registro y de cadena?

Sí, pero pienso: 'que sea lo que tenga que ser y con los pies en el suelo'. Me lo tomo como un salto en mi carrera, aunque no es tan importante ser o no el personaje principal. Ahora me ha llegado 'La verdad' y me lo tomo como una experiencia más a pesar de ser la protagonista. Lo importante es formar parte de un proyecto que me motive.

¿Cuál sería el siguiente paso lógico en tu carrera?

Muchos se obsesionan con el cine, pero no miro por encima del hombro estando en un género u otro. Quiero un proyecto que me motive, ya sea cine, serie, comedia drama… o musical, que por cierto me encantaría.

