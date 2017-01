Modric: "Los jugadores del Barça deberían estar aquí"

La ausencia de los jugadores del Barça en Suiza ha sido sin duda uno de los temas más comentados de la gala de la FIFA en la que Cristiano Ronaldo ha sido premiado como mejor jugador de la FIFA.

Messi, Iniesta, Luis Suárez y Piqué no han acudido a la gala a pesar de estar incluidos en el once de la FIFA y Messi incluso nominado al mejor jugador.

Quienes sí acudieron fueron los jugadores del Real Madrid, que se pronunciaron sobre la ausencia de sus colegas: "No quiero entrar en esto pero mi opinión es que deberían estar aquí", dijo Luka Modric a la pregunta de Antón Meana en 'Hora 25 Deportes'.

"No me voy a meter en este tema... la pregunta me parece buena, se entiende perfectamente", dijo en cambio Marcelo, que no quiso mojarse tanto como sí lo hizo el centrocampista croata.

