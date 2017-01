Los familiares de las víctimas del Yak-42 esperan que Cospedal haga suyo el informe del Consejo de Estado

¿Qué puede hacer Cospedal con esa resolución del Consejo de Estado?

A ella le corresponde resolver el expediente sobre el caso que abrió Defensa en 2004 y sobre el que se solicitó opinión al Consejo de Estado el pasado año. Parece lógico pensar que Cospedal cerrará el expediente en el sentido indicado por el Consejo aunque éste no sea vinculante. Y ese es el quid de la cuestión; todo dependerá que hasta qué punto el texto definitivo del expediente de Defensa recoja lo dicho por el órgano asesor. Hay que tener en cuenta que Defensa podría referirse sólo la conclusión (el que no proceden más indemnizaciones) y no recoger las afirmaciones relativas a la responsabilidad patrimonial de Trillo y su equipo. En cualquier caso, la ministra no está obligada a resolver el expediente de inmediato, el proceso de resolución podría dilatarse.

En caso de que Cospedal haga suyo el dictamen del Consejo de Estado y lo plasme en el expediente, ¿cuáles serían las consecuencias?

Dado que el dictamen del Consejo de Estado considera que no ha lugar a nuevas indemnizaciones no parece a priori que ayude a las familias a reclamar mayores compensaciones económicas (aunque nada impide que estas acudan de nuevo a los tribunales vía lo contencioso administrativo). Las consecuencias principales serían políticas ya que por primera vez un expediente administrativo recogería la responsabilidad de Federico Trillo y su cúpula directiva en el siniestro. Las consecuencias derivadas del expediente entonces trascenderían a Defensa. Es decir, traducir ese expediente en un acto de reparación a los familiares dependerá de la voluntad de ejecutivo, del significado que el gobierno quiera dar a ese expediente, también con respecto a Trillo; tanto el cese de su puesto como embajador antes de que termine su mandato, como poner cualquier obstáculo a que se reincorpore a su puesto en el Consejo de Estado, como solicitan la oposición y las familias, será una decisión del Ejecutivo.

¿Qué plantearán las familias a la ministra Cospedal?

Los familiares de los fallecidos en el accidente consideran que el proceso de contratación del vuelo no fue investigado a fondo al ser archivada la causa judicial y pedirán a Cospedal que el expediente recoja literalmente lo dicho por el Consejo de Estado para obtener tras más de una década lo que consideran una reparación moral necesaria.

