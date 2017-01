Se busca candidato al "mejor trabajo del mundo": estas son las condiciones

Si te gusta viajar y subir cada uno de tus recuerdos a las redes sociales, ¿por qué no hacerlo cobrando 60.000 euros en tan solo tres semanas? La compañía de cruceros estadounidense Royal Caribbean ha puesto en marcha una campaña para encontrar al candidato ideal para "el mejor puesto de trabajo" del mundo.

El puesto de trabajo consiste en viajar en tres de los cruceros de la compañía durante tres semanas y documentar su experiencia en Instagram. Para poder participar en el proceso de selección la compañía ha pedido a los interesados que suban a Instagram fotos de "experiencias extraordinarias" etiquetando en ellas a la cuenta @RoyalCaribbeanUK con la etiqueta #ExtraordinaryExplorer.

Requisitos para acceder a la oferta de trabajo

La compañía ha anunciado que busca personas mayores de 21 años, residentes en Reino Unido e Irlanda, con posibilidad de viajar, durante tres semanas consecutivas, por Estados Unidos, el Caribe, Asia y el Mediterráneo y que cuenten con una cuenta activa en Instagram (se exigen al menos 300 seguidores) y un amplio conocimiento de los 23 filtros de la red social.

El trabajo consiste en subir un total de tres fotos al día mostrando un paisaje, una experiencia y una persona extraordinaria del viaje, que puede ser tanto un nativo del país de destino como un miembro de la tripulación o un turista.

Un premio de 3.500 euros y todos los servicios incluidos

El vencedor de esta campaña recibirá, además de la entrada a los cruceros Ovation of the Seas (Pekín), Anthem of the Seas (Nueva York) y Freedom of the Seas (Barcelona), en los que podrá acceder a cualquier servicio de forma gratuita, un premio de 3.500 euros.

El vencedor será escogido, por un jurado formado por tres personas, el próximo 13 de febrero. El afortunado recibirá la noticia a través de un mensaje directo de Instagram y, posteriormente, la página oficial de Royal Caribbean dará a conocer el nombre de la persona afortunada.

