Los retrasos judiciales libran de la cárcel a un hombre que violó a una niña de 16 años

Un vecino de Tarragona que violó a una niña de 16 años no tendrá que entrar obligatoriamente en la cárcel gracias a los retrasos que sufrió el proceso judicial. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de dos años para este hombre por un delito de agresión sexual, aplicando una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los cinco años que tardó el asunto en llegar a juicio: carece de antecedentes penales, por lo que no tendrá que entrar en prisión a menos que lo inste el tribunal sentenciador, algo que por el momento no ha sucedido ya que, según fuentes del organismo, el tribunal tarraconense que enjuició el caso ni siquiera ha recibido esta sentencia del Tribunal Supremo.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los hechos tuvieron lugar a finales de 2009 en una localidad de Tarragona: como cada domingo, la joven de 16 años acudió con su madre a casa de unos amigos. Fue después de comer cuando la pareja de la amiga de su madre, un hombre con el que tenía mucha confianza, la arrinconó en una habitación y abusó sexualmente de ella.

La víctima tardó varios días en contar los hechos a sus padres, y no fue hasta pasado un tiempo cuando narró lo sucedido ante los psicólogos. A partir de entonces, según las peritos y psicólogas que han prestado testimonio en el procedimiento, empeoró gravemente el trastorno psicótico que padecía, teniendo que ser hospitalizada hasta una docena de ocasiones en los dos años siguientes, llegando incluso a intentar acabar con su vida tirándose por una ventana. Necesita, según los jueces, “una atención y vigilancia permanente por parte de su madre”, situación agravada según la Justicia por la agresión.

Tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona – que enjuició el caso – como la del Tribunal Supremo avalan completamente la versión de la víctima: dice por ejemplo el alto tribunal que es un relato “firme y coherente” y también con “corroboraciones abundantes”. No encuentran tampoco ningún punto negro en los informes médicos que constatan las secuelas psicológicas de la violación, pero terminan dejando en dos años de cárcel su condena por una razón: dilaciones indebidas.

En su momento la familia pidió 14 años de cárcel para el acusado, un año más que la propia Fiscalía, pero los jueces de la Audiencia Provincial de Tarragona rechazaron aplicarle determinados agravantes, dejando el abanico de posibilidades “entre los seis y los doce años de prisión”. Pero inmediatamente después deciden aplicar una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que el proceso tardó cinco años en llegar a juicio: “La presente causa ha tenido una tramitación injustificada y excesivamente lenta”, explican los magistrados. Explica la sentencia, que también impone una indemnización de 40.000 euros para la víctima y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de ella, que dos años de cárcel es una medida “justificada” ya que el condenado “carece de antecedentes penales y fue una sola acción forzada”.

La sentencia dictada hace unos meses por la Audiencia Provincial de Tarragona señala incluso que "los problemas estructurales de la organización judicial o sus errores de tramitación no pueden actuar como una suerte de cobertura justificativa de lo que carece de justificación", explica.

Sin antecedentes penales

Según recoge la sentencia del Tribunal Supremo, el condenado carece de antecedentes penales, y al no superar su condena los dos años de prisión no tiene que entrar en la cárcel a menos que así lo decida la Audiencia Provincial de Tarragona: por ahora no se ha dado traslado a este tribunal del fallo confirmatorio del Supremo.

