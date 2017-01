Así cambiará el precio los productos tecnológicos con el nuevo canon digital

Desde los teléfonos móviles hasta los discos duros, los USB o las impresoras multifunción. El borrador del Real Decreto que regulará el nuevo canon digital refleja un aumento en el precio de varios aparatos tecnológicos.

Pese a que por el momento es un documento de trabajo que debe ser tramitado, después de que la sentencia europea y luego del Tribunal Supremo resolvieran que la compensación por copia privada deberá ser pagada por fabricantes y distribuidores de equipos electrónicos, este borrador establece una lista de cantidades que deberán abonar los fabricantes de distintos dispositivos electrónicos, lo que podría gravar el precio de los productos tecnológicos. Por lo tanto, estos impuestos no recaerán sobre los consumidores, sino sobre las marcas que distribuyen los aparatos.



Aumento del precio de dispositivos de almacenamiento

Uno de los productos más afectados son todos aquellos relacionados con el almacenamiento de archivos. Entre ellos destacan los discos duros, quienes podrían subir hasta 12 euros en caso de que el nuevo canon digital sea ratificado.

No obstante, no será el único dispositivo que cambiaría de precio. Los CDs, tanto los regrabables como los que no lo son, tendrán un coste de compensación por copia privada de 0,17 euros por cada unidad mientras que el precio de los DVD aumentará 0,44 por cada disco. También se refleja la subida en el precio de memorias USB, que estarían gravadas con 0,30 euros la unidad.

Desde smartphones hasta impresoras multifunción

El borrador también registra un aumento de hasta 7,95 euros la unidad en cualquier dispositivo de menos de 17 kilos de peso para copiar, imprimir o escanear, tales como las impresoras multifunción. En lo que respecta a teléfonos móviles, el borrador tan solo habla de teléfonos móviles "con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos", los cuales aumentarán 1,1 euros.

El texto recoge también un apartado para dispositivos portátiles "reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales", los cuales tendrán un coste adicional de 3,15 euros por unidad.

A partir de ahora, las empresas tecnológicas y las entidades de gestión de la propiedad intelectual deberán ponerse de acuerdo para fijar los precios. En caso de no llegar a un acuerdo, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual tendría que intervenir para establecer los precios. En la actualidad, el borrador se encuentra en manos de Agenda Digital y pasará también por el ministerio de Economía.

El Gobierno pretende que la compensación por copia privada pueda aplicarse en 2017. No obstante, debido a la necesidad de llegar a un acuerdo por los precios entre las empresas tecnológicas y las entidades de gestión de la propiedad intelectual, el cobro efectivo de las cantidades recaudadas podría retrasarse algunos meses.

