Manu Carreño: "Es parte de su trabajo y los jugadores del Barça no lo entendieron así"

El plantón de los jugadores del Barça sigue coleando. Su feo a la FIFA dio mucho que hablar. Y Manu Carreño, director de El Larguero, analiza la comentada ausencia de los cracks azulgranas.

"Un plantón que suena a pataleta. El Barça debería estar a la altura de todo este tipos de eventos, de actos. Porque forman parte del fútbol. Porque ellos, los jugadores del Barça, también se deben a este tipo de acto. Porque es parte de su trabajo.

Pero no lo entendieron así. No sé si por la pataleta después del partido del Villarreal o es algo que tenían premeditado, pero por la mañana decidieron anunciar que no iban a acudir a la gala de la FIFA. Así es que ni Iniesta, ni Piqué, ni Messi, ni Suárez estuvieron en la gala de ayer en Zúrich.

Algo que ya hicieron, por cierto, Mourinho y Cristiano en 2012. También hicieron lo mismo. Parece que si gana Messi van todos los del Barça, si gana Cristiano van todos los del Madrid. Y no debería ser así. Suena, repito, a pataleta.

Y sobre todo la excusa barata de preparar un partido de Copa del Rey que se juega el miércoles. ¿Acaso no tenía Copa del Rey hoy Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid y ayer estuvo en Zúrich? En fin.... Debería darle la FIFA una vuelta a este tipo de actos que deslucen bastante una foto que ayer quedó a medias, con cinco del Madrid y sin cuatro del Barcelona".

Ronaldo, sobre Messi: "Es difícil agradecer a una persona que no está"

Anoche en 'El Larguero' estuvo el gran protagonista del día, Cristiano Ronaldo. El portugués respondió a Manu Carreño sobre si recibió o no una felicitación de Messi. "¿Estás de broma? No tengo su número... yo felicito cuando la gente está presente, él no ha estado así que es difícil agradecer a una persona que no está. Cuando él ha ganado otros Balones de Oro yo sí le había felicitado pero él no ha estado aquí hoy", explicó el portugués.

El portugués dijo entender que los azulgranas tienen "un partido importante el miércoles y lo entiendo", aunque eso sí, confesó haberle gustado que estuvieran y aprovechó para agradecer a Griezmann su asistencia a pesar de jugar este martes.

Florentino Pérez: "Si no van es porque no pueden"

También habló con Manu Carreño Florentino Pérez, que dio su opinión sobre la ausencia de los jugadores del Barça. "Si no van es porque no pueden, no porque no quieran". También dijo el presidente madridista que "en esta fiesta del fútbol, el Real Madrid han copado todos los grandes premios. Es un reconocimiento a una temporada espectacular".

Sergio Ramos: "Estamos en el camino idóneo"

Tampoco faltó en 'El Larguero' el capitán blanco, Sergio Ramos, que comentó: "el fútbol cambia cada segundo. Estamos en el camino idóneo porque la manera de trabajar de Zidane se nota muchísimo y la armonía es muy buena. Los resultados se están sacando y hay que seguir en este camino para el final de temporada".

