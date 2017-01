La confesión de Mario Suárez en Instagram

El vestuario del Valencia sigue siendo un polvorín. Tras el empate en el Sadar ante Osasuna, el centrocampista del Valencia, Mario Suárez, dejó un mensaje en su perfil oficial de Instagram. En uno de los comentarios es el propio jugador el que desvela la situación que hay dentro del club. En la imagen que publicaba se podía leer un mensaje en inglés que decía: "Debido a las redes sociales tendrás más fans y críticos que nunca. No se lo tome muy en serio. Solo sigue mejorando".

....🤔💪👏 Una foto publicada por Mario Suárez (@mariosuarez4) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 3:25 PST

Mario Suárez disputó el último encuentro en una posición que no es habitual para él, la de central. En uno de los comentarios de la foto, uno de sus seguidores pedía que volviese a jugar en el centro del campo a lo que el jugador 'che' contestó: "Tranquilo, las críticas siempre estarán hagas lo que hagas. Si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere aunque no haya jugado nunca, jugaré, no tengo miedo ni preocupación. Ya cambiaran las cosas... no todo lo que se ve es la realidad de las cosas...".

Comentarios