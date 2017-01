Santamaría reitera a Junqueras que el Gobierno no negociará el referéndum

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha trasladado este martes al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que el referéndum sobre la independencia de Cataluña que reclama el gobierno catalán "no se puede negociar" porque ello compete al "pueblo español".

"No podemos negociar aquello de lo que no podemos disponer. Es una cuestión que decide el conjunto del pueblo español. No tenemos capacidad de decisión", ha subrayado la vicepresidenta a los medios después de reunirse durante dos horas con Junqueras en la sede del departamento de Economía de la Generalitat en Barcelona.

Santamaría pide al Govern llevar a la Conferencia sus peticiones, excepto el referéndum

La vicepresidenta ha pedido a la Generalitat que plantee sus demandas al Estado en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, aunque ha advertido de que la única que bajo ningún concepto escuchará es la del referéndum de independencia en Catalunya.

"Le he transmitido que en ese documento -las 46 demandas de la Generalitat- está ligado al proceso que vamos a abrir en la Conferencia de Presidentes, y le dejo a la Generalitat la manera con la que lo va a enfocar si el presidente decide asistir", ha dicho.

Junqueras afirma que no renunciarán al referéndum

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha trasladado este martes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que no condicionarán el referéndum a tener el "permiso" del Estado para celebrarlo y le ha avisado de que debe ser "consciente" de que la consulta se hará.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión de unas dos horas con la vicepresidenta del Gobierno en la sede del departamento de Economía de la Generalitat en Barcelona, Junqueras ha afirmado que "no ha habido acuerdos concretos". Junqueras ha trasladado a Sáenz de Santamaría que el Govern "prefiere" un referéndum acordado, pero que "no renunciará" a celebrarlo si no tiene el "permiso" del Ejecutivo central

