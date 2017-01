Más de la mitad de los titulados en medicina se quedará sin plaza MIR este año

Va a ser el MIR más disputado desde 2012: 13.439 aspirantes optarán a 6.328 plazas el próximo 28 de enero. Es decir, más de la mitad se va a quedar fuera sin poder completar su formación. "El grado en Medicina nos deja a mitad de camino, es la grandísima diferencia con respecto a cualquier otro grado, no existe posibilidad de que nosotros entremos al mercado laboral. Nuestra formación debe completarse antes de ese momento con la residencia", señala Marina Garcia, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

Sin plaza de residente la alternativa son la medicina forense, la formación militar o el exilio, dice García. El Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, habla directamente de "engaño" a los estudiantes: "No puedes formar licenciados en medicina cuando sabes que muchos de ellos no van a poder completar su formación. Es un sin sentido. Lo lógico es que haya un continuo formativo y la única diferencia sea a qué especialidad acceden y dónde la realizan. No tiene sentido que abramos facultades de medicina, formemos 6 años a gente que son muy buenos como estudiantes, para acabar en nada". La nota mínima para acceder a la carrera de medicina en una universidad pública este curso ha sido de un 12,1 (sobre 14) en la universidad de Lleida, la más alta un 12,8 en la Universidad de Barcelona.

Los estudiantes y la OMC piden ajustar el número de alumnos a las plazas de MIR disponibles limitando aún más el acceso a la carrera e impidiendo la apertura de nuevas facultades. España ha pasado de 28 facultades de Medicina en 2009 a 43 en 2016 y hay planes para abrir al menos otras 4. De las actuales, 33 son públicas y 10 son privadas. Una "burbuja de facultades", alertan los estudiantes, que afecta a su formación. "El exceso de estudiantes fomenta una peor calidad de la formación que recibimos los estudiantes de medicina, poniendo en peligro al final la asistencia que años después nosotros proporcionaremos a los ciudadanos, y al mismo tiempo ya está a día de hoy generando conflictos y centros de salud porque es ahí donde nos formamos".

Para el presidente de la OMC " ha sido un despropósito el crear tantas facultades de Medicina algunas de las cuales no respetan el número de estudiantes que deben tener y sacan más de los debidos, lógicamente, por razones económicas. No tiene sentido formar estudiantes de medicina cuando no hay futuro para ellos". "Ya hemos pedido reiteradamente que no se abran más facultades", insiste Sendín, "es un profundo disparate y un engaño".

