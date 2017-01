Vielmann niega haber supervisado los asesinatos: "Tengo una hoja de vida que no iba a ensuciar"

El juicio contra el exministro guatemalteco Carlos Vielmann ha comenzado con el acusado negando su relación con los asesinatos de presos fugados o amotinados de los que le responsabiliza la Fiscalía. Interrogado por el Ministerio Público, que pide para él un total de 160 años de cárcel, ha afirmado que "es falso" que nadie le diese cuenta de estos asesinatos: "Soy la última persona a la que se lo hubieran dicho, téngalo seguro, tengo una hoja de vida que no iba a ensuciar por un tema de esos, les hubiera denunciado inmediatamente", ha dicho.

El exministro ha insistido varias veces en su inocencia: "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, una familia integrada... mi nombre no lo iba a manchar, destituí a 1.200 policías, rompimos esquemas de corrupción, yo no iba a participar por matar a seis reclusos".

En la primera sesión del juicio contra el exministro de Guatemala, acusado de supervisar y dar el visto bueno al asesinato de ocho presos escapados o amotinados en dos centros penitenciarios del país, Vielman ha negado que la gestión del conocido como "Plan Gavilán" estuviese entre sus responsabilidades, delegando esa responsabilidad en sus subordinados. "Yo no iba a autorizar un tema en el que no tenía experiencia, nosotros aprobamos el plan general". Ha negado también haber celebrado una reunión en su casa con el entonces Presidente de Guatemala para dar cuenta del desarrollo del operativo. Poniendo encima de la mesa la Ley de Fuerzas Combinadas, ha asegurado que los pormenores de estos operativos correspondían al Director de la Policía y al Jefe del Estado Mayor del Ejército.

A lo largo del interrogatorio del Fiscal, Vielman ha tratado de dibujar la importancia de los Derechos Humanos en todas sus actuaciones como cargo público del gobierno de Guatemala hace una década. No ha sabido contestar sin embargo cuando el Fiscal del caso le ha preguntado por la orden de su departamento que impidió entrar a los relatores de Naciones Unidas a una de las cárceles poco después de uno de los motines. "Desconozco la razón, no sabía que se les impidió entrar".

Una maqueta de la cárcel

La sala de vistas de la Audiencia Nacional en la que se ha celebrado el plenario ha quedado abarrotada de público, hasta tal punto en que la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha pedido disculpas al público y a las partes nada más comenzar el juicio. Un juicio que además se celebra con una maqueta de más de un metro que representa una de las cárceles en la que tuvieron lugar los hechos investigados, aportada por la defensa del acusado.

