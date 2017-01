El Tribunal de Cuentas cifra en 60.718 millones de euros el coste público del rescate bancario

El Tribunal de Cuentas cifra el coste de los recursos públicos del rescate, a cierre de 2015, en 60.718 millones de euros de un total comprometido de recursos públicos comprometidos de 122.122 millones de euros. El informe analiza las actuaciones de la restructuración bancaria de 2009 a 2015, los años de la crisis, y concluye que se hicieron conforme a la ley.

El máximo órgano fiscalizador critica al FROB por la falta de criterios en el rescate de las cajas de ahorros. La entidad que más coste público ha supuesto es Catalunya Caixa, seguida de Bankia, Caja de Ahorros del mediterráneo y Novogalicia.

El tribunal ha detectado que en algunos casos de la restructuración conllevan un "coste mayor del inicialmente previsto" y no da por perdido el dinero del rescate ya que esta cifra -asegura- no puede considerarse definitiva hasta que no estén cerrados los procesos de restructuración. Señala, como ejemplo, las operaciones del FROB después de 2015 de venta de acciones de entidades en las que aún participaba y que pueden incrementar o disminuir el coste del rescate.

Entre las recomendaciones, el tribunal pide FROB establecer un sistema de contabilidad analítica para conocer los recursos que se aplican a cada proceso de restructuración. El último utilizado por el fondo de restructuración "presentaba notables deficiencias" que deben ser subsanadas.

(Habrá ampliación)

Comentarios