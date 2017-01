Crean en Estados Unidos una pistola con un diseño idéntico al de un 'iPhone'

Con el objetivo de cubrir la demanda actual de pistolas que puedan llevarse durante el día a día, la empresa estadounidense Ideal Conceal, especializada en armas fáciles de ocultar, ha desarrollado una nueva pistola, conocida como el 'arma iPhone', que es idéntica al popular smartphone de Apple.

Esta pistola, descrita por la empresa como "un arma de alta calidad que se puede desplegar rápidamente para ser utilizada", es de calibre .380 y ofrece una gran ligereza y velocidad a todas aquellas personas que la adquieran.

Saldrá a la venta por 375 euros

Por el momento, el arma no ha salido a la venta. La pistola de Ideal Conceal, que será puesta a la venta por 395 dólares, unos 375 euros, llegará en primavera después de haberse retrasado su lanzamiento porque "han fallado cosas" en las últimas pruebas.

La pistola saldrá a la venta durante la primavera. / Ideal Conceal

Dado que el fabricante quiere elaborar un producto "fantástico", la pistola, que ya ha recibido más de 12.000 peticiones de compra, tal y como asegura The Times, todavía no saldrá a la venta. No obstante, la policía belga ya se prepara ante la inminente llegada de esta arma.

La policía belga ha emitido una alerta

A pesar de que todavía no está disponible en ninguna tienda, el diario Denière Heure ha explicado que la policía belga ha emitido una alerta sobre esta nueva pistola de doble cañón de 9 milímetros dado que es muy similar a un teléfono móvil.

Según esta alerta, las autoridades belgas están preocupadas por el gran parecido entre la pistola de Ideal Conceal y un smartphone: "A simple vista, nada puede distinguirlo de un teléfono móvil, lo que significa que puede pasar por alto completamente".

Pese a que por el momento no haya salido a la venta, esta arma se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para las autoridades policiales, quienes tendrán más dificultades para identificar a una persona armada.

