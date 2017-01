Competición abre dos expedientes a Piqué

"Pues que lo investiguen y pierdan el tiempo en ello", dijo Piqué cuando le preguntaron por la posibilidad de que Competición entrara de oficio en sus palabras sobre la polémica arbitral. Unos días después, salta la noticia esperada. El Juez Único de Competición, ha decidido abrir un expediente a raíz de una petición del Comité Técnico Arbitral por las palabras del central tras el partido de ida de octavos, mientras el segundo es obra del propio Comité de Competición por reafirmarse en sus críticas tras el partido en El Madrigal.

Piqué: "Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta" Los jugadores del Barcelona no acabaron nada contentos con la actuación de Fernández Borbalán

Tal y como contó la Cadena SER, los tres miembros del Comité no tuvieron en cuenta los gestos de Piqué hacia el palco porque no quedaba claro a quién se dirigía y el gesto en sí no es constitutivo de sanción.

Ahora se abre una investigación que podría durar en torno a tres semanas. Será entonces cuando se comunique al central si recibe sanción económica o todo queda en una amonestación.



El club pide a los jugadores que no critiquen a los árbitros

El director ejecutivo del FC Barcelona, Òscar Grau, ha explicado hoy que la entidad azulgrana ha pedido a los capitanes y al defensa Gerard Piqué que no critiquen más a los árbitros para no perjudicar al equipo.

"Hemos hablado con los capitanes y con Piqué y les hemos explicado la voluntad del club, que es la de no hablar de los árbitros", ha desvelado Grau en un desayuno-coloquio organizado hoy, en Barcelona, por el 'Forum Europa. Tribuna Cataluña'.

Ante la presencia del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien ha presentado el acto, Grau ha repasado, sin complejos, la actualidad azulgrana. Buena parte de su comparecencia la ha empleado en dejar clara la posición del club en la polémica arbitral, "que es la misma que la del entrenador", ha subrayado.





