El emotivo mensaje de Barack Obama a su mujer en su discurso de despedida

El pasado 5 de noviembre de 2008, Barack Obama ofreció en Chicago su primer discurso frente pueblo americano tras ganar las elecciones. Ocho años después, el todavía presidente de los Estados Unidos cierra su ciclo al frente de la Casa Blanca en la misma ciudad.

Más de 20.000 personas acudieron al discurso de despedida de Barack Obama, quien agradeció el apoyo de todos los que le acompañaron en su última charla como presidente de los Estados Unidos: "Ustedes fueron el cambio. Ustedes respondieron a las esperanzas de la gente, y gracias a ustedes, en casi cada medida, Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos".

"Me haces sentir orgulloso y a este país también"

Durante su discurso, el todavía presidente de los Estados Unidos, no será hasta el próximo 20 de enero cuando Donald Trump se convierta en el 45º presidente de los Estados Unidos, también ofreció, entre lágrimas, un emotivo mensaje de agradecimiento hacia su mujer, Michelle Obama.

"Michelle LaVaughn Robinson, la chica del sur [de Chicago], durante los últimos 25 años no solo has sido mi esposa y la madre de mis hijas, sino también mi mejor amiga. Has llevado a cabo un papel que no pediste y te adecuaste a él con estilo y buen humor. Has hecho que la Casa Blanca pertenezca a todos y una nueva generación mira un horizonte más amplio porque te tiene como modelo a seguir. Me haces sentir orgulloso y a este país también".

También tuvo palabras para sus hijas

Durante la ronda de agradecimientos, Barack Obama también tuvo palabras para sus hijas Malia y Sasha, de quienes asegura estar orgulloso de ser su padre: "Os habéis convertido en dos mujeres sorprendentes, elegantes, hermosas y, lo más importante de todo, amables, atentas y lleno de pasión. Habéis sido capaces de vivir con una carga enorme de una manera muy sencilla".

Obama también confesó que, de todas las cosas que había hecho a lo largo de su vida, de lo que más orgulloso está es de ser el padre de Malia y Sasha. Este mensaje provocó las lágrimas de la Malia, de 18 años, no así las de Sasha, quien aguantó con entereza las palabras de su padre durante su discurso final.

