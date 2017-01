Los servicios de inteligencia informaron a Donald Trump de que Rusia puede tener informes comprometedores sobre él

Los máximos responsables de las agencias de inteligencia y espionaje de Estados Unidos informaron la semana pasada a Donald Trump, Barack Obama y a los líderes del Congreso de la posibilidad de que Rusia maneje informaciones comprometidas de carácter personal y financiero sobre el presidente electo.

En concreto, los directores de Inteligencia Nacional, James Clapper, del FBI, James Comey, de la CIA, John Brennan, y de la NSA, Mike Rogers, añadieron a los informes sobre caso del supuesto hackeo de las elecciones estadounidenses de 2016 un anexo con una sinopsis de dos páginas sobre estas informaciones no confirmadas sobre Trump, según avanzan The New York Times y CNN.

La cadena de noticias asegura que el documento, de 35 páginas y que publica íntegro BuzzFeed News, circulaba desde verano entre políticos y periodistas de Washington, pero ahora las agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran al exespía británico que supuestamente recopiló la información y a su red de fuentes en toda Europa "suficientemente creíbles" como para incluir su información en los documentos presentados al presidente y al presidente electo.

De acuerdo con el canal, una de las razones de los responsables de la inteligencia estadounidense para llevar la sinopsis hasta la mesa del presidente electo es hacerle ver que esas acusaciones sobre él circulan, por ejemplo, entre las agencias de seguridad y miembros del Congreso. La otra es demostrar que Rusia recopiló información potencialmente dañina tanto sobre el Partido Demócrata como del Partido Republicano, pero que hasta ahora solo ha usado la necesaria para dañar la candidatura de Hillary Clinton a la Casa Blanca.

El FBI está investigando la credibilidad y la exactitud de las acusaciones que aparecen en los documentos, que se basan principalmente en informaciones de fuentes rusas y que de momento no han sido verificadas. El dossier asegura, por ejemplo, que el gobierno ruso ha intentado durante años influir en el ahora presidente electo.

La sinopsis que está en manos de Donald Trump incluye también acusaciones no confirmadas de que durante la campaña hubo un "intercambio continuo de información" entre el ahora presidente electo e intermediarios y representantes del gobierno ruso, según dos fuentes de inteligencia citadas por la CNN.

Trump ha asegurado en las redes sociales, su medio preferido para emitir valoraciones políticas, que las informaciones son "falsas" y responden a una "caza de brujas política" contra él.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017

La CNN añade además que el pasado 9 de diciembre el senador John McCain entregó una copia completa del informe al director del FBI, James Comey. El político conoció los textos gracias a un exdiplomático británico que había estado destinado en Moscú. Sin embargo, la policía federal estadounidense ya conocía el memorando desde agosto, cuando el exagente del servicio secreto británico que los elaboró —y al que ahora las agencias de seguridad nacional dan credibilidad— se los entregó a uno de sus agentes en Roma. Varias fuentes han asegurado a la cadena y a The New York Times que sus investigaciones contaron con la financiación de donantes partidarios de los oponentes de Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano. Siempre según la televisión, cuando el magnate consiguió la nominación para luchar por la presidencia, los trabajos fueron sufragados por donantes partidarios de Hillary Clinton.

