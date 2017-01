¿Tienes la gripe o un resfriado?

José María Cots, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), nos ayuda a identificar si lo que tenemos es una gripe o un resfriado.

¿Cómo sabemos si tenemos gripe o un resfriado?

Ambas dolencias están provocadas por un virus. Si el enfermo presenta fiebre muy alta hay más posibilidad de que sea gripe. La gripe presenta muchos síntomas generales (fiebre, dolor de cabeza, dolor generalizado -muscular- y escalofrío) y poco resfriado. Por contra, el resfriado suele presentarse con menos fiebre, pocos síntomas generales y muchos síntomas de catarro nasal (estornudos, dolor de garganta, agua en la nariz, algo de fiebre...). Una gripe son cuatro o cinco días en los que vas a encontrarte mal y un resfriado, dos o tres días.

¿La gripe viene más fuerte este año?

Viene como siempre, como cada año, ni mejor ni peor. La semana pasada estábamos entrando en el apogeo de los casos de gripe, esta semana están subiendo y subirán todavía más, hasta alcanzar el pico máximo a finales de enero y hasta mitad de febrero. Estamos en epidemia de gripe. No se puede hablar de que la gripe venga un año fuerte o floja. La gripe es lo que es y los jóvenes la aguantan bien aunque en las personas mayores causa más daño.

¿Hay que ir a urgencias por una gripe?

No hay que ir a urgencias por el virus de la gripe porque ese virus no tiene tratamiento más allá de tomar un analgésico como el paracetamol. Sí deben ir a urgencias las personas con afecciones de corazón o pulmón que se contagian con gripe, ya que puede causar complicación. En urgencias no pueden ofrecer nada más a una persona joven sin ninguna enfermedad que acuda con una gripe o un resfriado. Ante cualquier duda, lo mejor es consultar con el médico de familia.

¿Qué puedo tomar ante una gripe?

Al no existir un tratamiento antivírico, tomaremos algo que mejore nuestro estado general como es el paracetamol o ibuprofeno. La fiebre no debe preocuparnos si no dura en el enfermo más de cuatro o cinco días, que es lo que va a durar la gripe.

