Hasta 500 kilómetros con 20 minutos de carga: así es la nueva batería de Samsung

Tanto la autonomía como el tiempo de carga son dos de los factores a mejorar en lo que a coches eléctricos respecta. En la actualidad, el coche con una mayor autonomía es el Tesla Model S P100D, un vehículo capaz de recorrer 613 kilómetros con una única carga. No obstante, cargar una de estas baterías requiere varias horas.

No obstante, el resto de vehículos eléctricos asequibles actuales no alcanzan los 300 kilómetros de autonomía. Por lo tanto, los conductores que deseen realizar viajes largos en coche no pueden hacerlo a menos que esperen el tiempo que requiera el coche para volver a cargar su batería.

Hasta 500 kilómetros con tan solo 20 minutos de carga

Es por ello que son muchas las personas que prefieren coches de gasolina frente a los eléctricos. Con el objetivo de revertir esa situación, Samsung ha presentado unas baterías mediante las que, con tan solo 20 minutos de carga, se podrán recorrer 500 kilómetros.

Esta batería, que alcanzaría hasta los 600 kilómetros de autonomía, a la altura del mejor coche eléctrico del mercado, puede cargarse en tan poco tiempo gracias a más de 24 células que trabajan de 6 a 8 kWh, tal y como ha confirmado Samsung SDI. Mientras tanto, las baterías de los vehículos eléctricos actuales están formadas por una docena de células de 2 o 3 kWh.

Comenzará a producirse en 2021

La empresa ha explicado que esta batería no comenzará a fabricarse en masa hasta 2021. La compañía ha confirmado que la producción de estas baterías en Europa será llevada a cabo en la planta que Samsung comenzó a construir el pasado mes de agosto en Hungría.

Samsung también ha confirmado que Corea y China también formarán parte del proceso de producción de estas baterías que, pese a ser más grandes de lo habitual, son hasta un diez por ciento más ligeras. Por lo tanto, Samsung da un paso más en el ámbito de los coches eléctricos con esta nueva batería que pretende revolucionar el mercado.

