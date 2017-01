Apple patenta un teléfono móvil que es todo pantalla con agujeros imperceptibles

Pese a que todavía no se conoce su nombre [se intuye que podría llamarse iPhone 8], ni ninguna de sus características, muchas son las voces que opinan sobre cómo será el próximo terminal de Apple que será presentado probablemente, como viene siendo habitual, el próximo mes de septiembre.

Una de las más comentadas es la posible desaparición del clásico botón 'Home'. Según 9to5Mac, el nuevo terminal de Apple seguiría los pasos de los nuevos iPads, quienes ya han suprimido el característico botón de la compañía, y mostrarían una única pantalla principal sin ningún tipo de botón. Una teoría que ha quedado reafirmada con la última patente de Apple.

La nueva patente de Apple

Recientemente, Apple ha patentado un teléfono móvil que es todo pantalla. Según refleja esta patente, conocida como 'Dispositivos electrónicos con pantallas con aberturas', la compañía habría encontrado una solución para ocultar los altavoces, el micrófono y la cámara detrás de la pantalla del terminal.

Además, también muestra como otros complementos, como el sensor de proximidad, los diodos electroluminiscentes de notificación, el sensor táctil e incluso el espacio que necesita la antena LTE, pueden ser incorporados a esta pantalla.

Con agujeros imperceptibles al ojo humano

La patente asegura que cualquier elemento acústico, lumínico o electromagnético puede funcionar a través de pequeños agujeros, repartidos por toda la superficie del teléfono móvil, que son imperceptibles al ojo humano.

No obstante, esta nueva patente de Apple no determina que su próximo terminal esté basado en esta idea. No obstante, podría dar una pista sobre lo que los diseñadores del nuevo teléfono móvil tienen en la cabeza de cara al nuevo iPhone de la compañía.

Comentarios