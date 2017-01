Valverde responde al tuit crítico de Yeste

A Fran Yeste no es que no le gustase mucho que Valverde dejase en el banquillo a Muniain y a Aduriz en el Camp Nou, sino que no le gustó nada. Lo dejó muy claro con un tuit en el que criticaba esta decisión del entrenador del Athletic.

Que cojones hacen @IkerMuniain10 y Aduriz en el banco . Hostiaaaaaa !!! — Fran Yeste (@franyeste) January 11, 2017

Después del partido se le preguntó en la sala de prensa a Valverde sobre ese asunto y el entrenador extremeño contestó elegante: "Entrenador puede ser cualquiera y seguramente será mucho mejor que yo".

"Aduriz viene de jugar dos partidos seguidos en poco tiempo. ES un jugador importante para nosotros y sí pienso en él en el momento decisivo del partido. Sobre todo lo que pretendo con Aduriz es que no le pase lo mismo que a Etxeita. Poque ahora con la presentación de Etxeita hemos tenido que colocar a un centrocampista de lateral y sabemos lo que conlleva eso", explicó también Valverde.

