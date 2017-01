Thomas Müller esquiva a la prensa utilizando su pasaporte como teléfono móvil

No siempre los futbolistas tienen ganas de atender a los periodistas. Suele ser habitual ver cómo los jugadores pasan de largo por los puestos en los que los medios aguardan para obtener alguna declaración que trasladar a los aficionados.

Hay veces que los astros lo hacen con naturalidad y otras que utilizan excusas del tipo "hoy no toca" o "se me va el autobús". Pero el alemán de Bayern ha dado un giro a este género esta semana con un gesto que no ha pasado inadvertido en las redes sociales.

Después de bajarse de su avión, el delantero debía tener pocas ganas de hablar con los medios y muchas de divertirse y recurrió al pasaporte para obrar el esquinazo. El método fue sencillo: se puso el documento en su oreja derecha como si fuera su teléfono móvil.

Las risas del jugador, de sus acompañantes y de los propios periodistas convirtieron el gesto aparentemente distante en una broma que está teniendo viralidad en Twitter.

Comentarios