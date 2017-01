Emma Stone, Matthew McConaughey y otros actores dedican 'I will survive' a Trump

"Primero estaba asustada. Estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado.Pero entonces gasté muchas noches pensando cuanto mal me hiciste. Y crecí fuerte. Y aprendí cómo continuar", así comienza I will survive, el famoso tema de Gloria Gaynor que 21 actores dedican a Donald Trump en la revista W Magazine.

Emma Stone, Amy Adams, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala Ali son algunos de los protagonistas que, con más o menos intensidad, entonan estrofas de la canción: "Vete ahora vete. Sal por esa puerta. Simplemente date la vuelta ahora, porque no eres bienvenido nunca más".

Meryl Streep abrió la veda el pasado domingo en la gala de los Globos de Oro. Su discurso cargaba directamente contra Donald Trump y el que será pronto nuevo presidente de los Estados Unidos no tardó en sentirse ofendido y responder. Veremos cuál es su reacción cuando vea este vídeo. Pase lo que pase, ellos sobrevivirán.



