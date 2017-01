El Congreso votará pedir al Tribunal de Cuentas que fiscalice el dinero de la Iglesia por la renta

Después de que los consejeros propuestos por el PP hicieran valer su mayoría en el Tribunal de Cuentas para rechazar someter a fiscalización la financiación de la Iglesia católica vía IRPF, tal y como pedía el PSOE, la oposición ha decidido mover ficha en el Congreso. Tanto socialistas como Unidos Podemos han presentado sendas iniciativas para forzar una votación en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, en la que el PP tiene minoría parlamentaria. Su objetivo es que las Cortes mandaten al Tribunal de Cuentas a realizar ese informe de fiscalización.

El portavoz socialista en la Comisión, Antonio Hurtado, cifra en “más de 1.200 millones de euros los que ha recibido la Iglesia en los últimos cinco años por la asignación tributaria”, un dinero público que, a su juicio, es necesario fiscalizar, al igual que el que reciben las ONGS por la casilla de fines sociales en la declaración de la renta. Segundo González, de Unidos Podemos, sostiene que “los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se hace con el último euro de dinero público y la Iglesia no puede ser una excepción” y da un paso más al reclamar que la Iglesia se autofinancie y se suprima un sistema que –recuerdan- puso en marcha el Gobierno del PSOE.

Preguntado por ambas iniciativas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera razonable y conveniente “que se rindan cuentas y se fiscalice el dinero que perciben entidades religiosas o sociales procedente de la asignación tributaria” por un criterio de transparencia.

Fuentes del PP consultadas por la SER rechazan una petición que consideran una “cortina de humo de la oposición con fines políticos”. Aseguran que no se puede fiscalizar legalmente el dinero que recibe la Iglesia vía IRPF porque la ley orgánica del Tribunal de Cuentas no prevé el control de ingresos de naturaleza tributaria, a diferencia de subvenciones o ayudas públicas directas que recibe la Iglesia y que sí son fiscalizadas por las Cámaras de Cuentas de las autonomías. Esas fuentes creen que el dinero que recibe la Iglesia por la casilla de la renta no se puede considerar recursos públicos al ser fruto de asignación voluntaria que realizan los ciudadanos. Por todo ello el PP se pronunciará en contra en la Comisión Mixta, aunque si toda la oposición hace frente común, los populares perderán esa votación.

