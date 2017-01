Las tres corrientes de Podemos perfilan sus apuestas para Vistalegre II

En plena cuenta atrás para Vistalegre II, Podemos está estos días inmerso en la fase presentación de los borradores de los documentos organizativos, políticos, éticos y de igualdad de todas las corrientes dentro del partido morado. El proceso que terminará el próximo día 21, la fecha tope para conocer esas propuestas. Luego, hasta el 1 de febrero, los equipos tienen opción de transaccionar, fusionar o incorporar medidas de otros textos. Será durante esos días cuando se puedan alcanzar acuerdos.

El plan de Pablo Iglesias

El título del documento de Pablo Iglesias, que ha redactado el propio secretario general y que llevará a la Asamblea Ciudadana de febrero, lleva por título Plan 2020: ganar al PP y gobernar España. El texto se hará público mañana y, según fuentes de la formación morada, Iglesias pretende que su contenido pueda ser asumido por Íñigo Errejón, integrar a todas las corrientes del partido y que sirva de base para encontrar la "unidad". Para ello, como hoy mismo ha confirmado el propio secretario de Política de Podemos, está manteniendo contactos informales con otros sectores del partido.

El plan de Íñigo Errejón

El documento político de Íñigo Errejón apuesta por un partido ganador, que recupere la iniciativa política y demuestre hoy que es útil en la oposición para gobernar en el futuro superando la fase de "resistencia" para pasar a otra de "ofensiva". Así lo ha asegurado hoy el propio número dos de Podemos en declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en el congreso de CC OO Teléfonica Madrid.

"No es momento de resistir, no es momento de replegarse, es momento de constituir un Podemos de mayorías y de Gobierno. No es momento de replegarnos en una formación de resistencia y de protesta, es el momento de tomar la iniciativa y demostrar que somos útiles", ha añadido.

El borrador del texto de Errejón, cuyas las líneas maestras adelanta hoy el diario Público, apuesta por un Podemos "ganador, patriota y feminista" y lleva por título Plan estratégico hacer patria; ser útiles hoy para gobernar mañana. Junto al secretario político, el documento lo firman otros destacados dirigentes afines al número dos de Podemos: Pablo Bustinduy, Jorge Moruno, Alberto Montero, Auxiliadora Honorato, Rita Maestre y Clara Serra.

El plan de los anticapitalistas

La corriente Anticapitalistas, que ha presentado hoy su plan de cara a la Asamblea Ciudadana, apuesta por "no mimetizarse" con el PSOE, priorizar la lucha social y acabar con los "hiperliderazgos" en el partido. En palabras del eurodiputado Miguel Urbán se trata de "desmontar la maquinaria de guerra electoral para construir una maquinaria de conflicto social". Por su parte, la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha alertado del riesgo de convertirse en un "partido más" y ha asegurado que para evitarlo se debe combatir la "normalización" de la faceta más institucional.

Ambos han llamado a no convertirse en subalternos de los socialistas, ni en el proyecto ni en la forma de hacer política en las instituciones, municipios y comunidades autónomas.

