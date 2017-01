¿Por qué se le pita a Ramos en el Sánchez Pizjuán?

Sergio Ramos se marchó del Sevilla en 2005 con 19 años para fichar con por el Real Madrid. Desde entonces en cada visita al Sánchez Pizjuán se le ha pitado e insultado, sobre todo desde la zona donde se sitúan los aficionados radicales del club hispalense, los Biris. Un recibimiento bastante diferente al de otros exjugadores del Sevilla, como Rakitic o Dani Alves, vitoreados en cada una de sus visitas.

"He visto recibimientos a Rakitic, a Daniel Alves, que no han mamado aquí y se les recibe como si fuesen dioses. En su día Del Nido explicó mi marcha de una manera u otra equivocada. Hubo gente que la malinterpretó, que no la ha llegado a entender, pero tampoco voy a ir uno por uno dando explicaciones", comentó Sergio Ramos ante los medios después del partido.

En 'El Larguero' Santi Ortega y Fran Ronquillo contaron el porqué de este hostil trato de parte del Pizjuán al zaguero sevillano. Y es que en el momento del traspaso, en agosto de 2006, la directiva del Sevilla, cuyo presidente era José María Del Nido, explicó la marcha del Pizjuán de su jugador más prometedor como un deseo del propio Ramos.

Dijo Del Nido en su momento, hace ahora algo más de 11 años, que el Madrid pagó la cláusula del central, 26 millones de euros, y que éste deseaba abandonar el Sevilla. Aunque en realidad no fue un pago de la cláusula sino una negociación entre clubes, algo que la directiva sevillista no quiso detallar en su momento.

