Luis Enrique: "Con Messi hay que tener mucha tranquilidad"

Luis Enrique habló sobre la renovación de Messi y destacó que "las pautas" de las negociaciones las marcarán el argentino y el club. "Hay que tener mucha tranquilidad con Messi", comentó el asturiano sobre la ampliación del contrato de su estrella.

Habló también sobre las declaraciones del directivo del Barcelona, Pere Gratacós, que dijo: "sin los demás compañeros, Messi no sería tan buen jugador". El técnico azulgrana no quiso entrar en polémicas en este tema. "He escuchado todas las declaraciones (de Gratacós) y ha dicho que Messi es el mejor. Con eso me quedo", señaló.

Además, el entrenador asturiano tuvo palabras para otro de sus futbolistas clave, Luis Suárez. "Y eso que al principio se hablaba de sobrepeso, de que no marcaba goles... ¡100 en 120 partidos, madre mía, qué barbaridad!", exclamó Luis Enrique sobre el gran rendimiento del uruguayo.

Por otra parte, también valoró el enfrentamiento ante Las Palmas, su rival este fin de semana liguero. "Es uno de los equipos más divertidos para ver como aficionado, pero para el entrenador contrario evidentemente no, por la dificultad que tiene quitarles el balón", apuntó.

A su vez, comentó el difícil emparejamiento copero ante la Real Sociedad y el partido de Anoeta, donde el asturiano no ha ganado aún. "Anoeta no es el campo en el que más suerte hemos tenido, es una evidencia, y yo como entrenador todavía no he ganado allí. Así que la primera victoria allí cada día está más cerca. Será una eliminatoria apasionante, pero será distinto a la Liga", analizó.

Por último, dejó la abierta la opción a la llegada de nuevos jugadores en este mercado de invierno. "¿Para qué he de cerrarme puertas? Hasta el último día, esa posibilidad está abierta", finalizó.

