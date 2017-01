El Barcelona Lassa le abre un expediente a Joey Dorsey

El Barcelona Lassa ha abierto un expediente disciplinario a Joey Dorsey por sus críticas hacia el cuerpo médico. El pívot cargo contra ellos asegurando que no le informaron con exactitud de la lesión que sufrió ante el Lokomotiv el año pasado en los play-off de la Euroliga.

"Dejarme aclarar las cosas. El año pasado me torcí el tobillo en los 'play-off' de la Euroliga contra Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que sólo era un esguince así que me empujaron a volver e intentar jugar", explicó el estadounidense en su cuenta de Instagram.

Dorsey está evidenciando esta temporada estar muy lejos de su nivel tanto anímicamente como físicamente y esta noticia no le favorecerá de cara a recuperar su mejor forma en lo que queda de temporada.

