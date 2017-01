Buenafuente deja en evidencia a un invitado cansado de recibir entrevistas "muy malas"

El psicólogo y escritor Rafael Santandreu, autor del libro Ser feliz en Alaska, acudió al programa Late Motiv de Movistar +, dirigido por Andreu Buenafuente, para hablar sobre su superventas. No obstante, el comienzo de la entrevista no estuvo dirigido a la promoción del vídeo, sino a una anécdota inédita hasta la fecha en la carrera de Andreu Buenafuente como presentador.

Tras los pertinentes saludos, el presentador comienza la entrevista explicando lo que le ha ocurrido momentos previos al programa: "Lo que me sucedió antes de tu entrevista, no me había sucedido nunca en toda mi carrera profesional. Nunca antes nadie me habían mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas".

Los periodistas hacen "muy malas entrevistas"

A continuación, Buenafuente le pidió a su invitado que le dijera por qué decidió mandar toda la entrevista hecha. Santandreu aseguró que su equipo editorial lleva enviando las preguntas y respuestas de la entrevista a los diferentes medios de comunicación a los que asiste porque "los periodistas hacen muy malas entrevistas".

"A veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Mi pasado de profesor universitario me lleva a darles las preguntas y las respuestas hechas", explica Santandreu. Ante tal respuesta, Buenafuente le respondió que quedaba confirmado que se trata de "un profesor repelente": "Podría ser ese de 'no lo haces bien'. Es que lo entenderás... Y sabes lo que va a pasar".

Buenafuente no usó la entrevista

Pese a que el equipo editorial entregó al equipo de Late Motiv la entrevista con las preguntas que el entrevistador podría utilizar durante la entrevista con Santandreu, Buenafuente optó por no utilizarlas: "Sabes lo que va a pasar. No la vamos a usar. La vamos a tener aquí, por si acaso".

"Imagina que cada invitado trae la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina, y me quedo sin trabajo. Ya no sería feliz... Y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan", bromeó Buenafuente con el objetivo de quitarle hierro al asunto. Finalmente, el presentador terminó la entrevista dándole una lección al entrevistado y asegurándole que, para la próxima, no envíe un formulario con las cuestiones: "Confía en mí, confía en nosotros".

