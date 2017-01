Raúl enfada a los madridistas por alabar a Messi

El que fuese capitán del Real Madrid, Raúl González Blanco, ha alabado al delantero del Barcelona, Lionel Messi, tras igualar su récord marcando a 35 equipos diferentes en la Liga al marcar ante Las Palmas. De esta manera, Raúl eligió su cuenta oficial de Twitter para poner un mensaje donde asegura "disfrutar de sus goles cada día".

El mensaje ha incendiado las redes, sobre todo a seguidores del Real Madrid que han mostrado su enfado con el ex futbolista y también han puesto en duda su madridismo. No es la primera vez que el madridismo se mosquea con Raúl porque acudió a la inauguración de la oficina del Barcelona en Nueva York y posó junto a Bartomeu, Ronaldinho y Stoichkov. Algo que no gustó a los aficionados merengues.

@RaulGonzalez ¡Cada vez hace que se me quiten las ganas de ser Raulista! Más Gutis y menos Raules, Del Bosques y Valdanos. — TurboMadridista (@MadridistaMundo) 14 de enero de 2017

@RaulGonzalez Raúl gracias por darlo todo de jugador en el Madrid pero tu no eres madridista. — Liverpool FC 🎄🎁💎 (@ThePabloHdez17) 14 de enero de 2017

