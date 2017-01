Marhuenda: la falta de "prestigio" de los periodistas se debe a su forma de vestir

Francisco Marhuenda cree que la forma de vestir de los periodistas va en contra del prestigio social de la profesión. "A lo mejor, los periodistas perdimos hace mucho tiempo ese prestigio cuando la gente va a las ruedas de prensa sin corbata, sin chaqueta, en tejanos...", explicó el director de La Razón durante una invervención en un debate de Onda Cero.

Los periodistas igual hace tiempo que perdieron el prestigio cuando van a ruedas de prensa en vaqueros... @BrujulaOndaCero — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 12 de enero de 2017

El también contertuilio habitual en múltiples espacios de televisión se revolvió cuando el periodista Javier Caraballo le espetó que eso no tenía "nada que ver": "Yo he hecho periodismo económico mucho tiempo y tendrías que ver las caras de los ejecutivos y los directivos de las empresas", respondió Marhuenda.

"El amarillismo nos está llevando a perder el respeto, el prestigio; y un medio de comunicación, el periodista, vive de su credibilidad; si perdemos el prestigio nos quedamos en nada", explicó por su parte en el mismo debate Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). "Estamos teatralizando la información (...) Mezclamos información y opinión; mezclamos a periodistas y políticos... vamos a ser un poco serios", dijo preguntada por los programas de tertulia política que abundan en las parrillas televisivas y que muchas veces acaban a gritos".

Lo dije ya hace más de un año y me ratifico: me da vergüenza. https://t.co/P65bIFymbe — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 8 de enero de 2017

Es LAMENTABLE que en La Sexta Noche se permita que Inda y Marhuenda vinculen la agresión a Rajoy a Podemos. ¿Por audiencia? Vergüenza. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 19 de diciembre de 2015

El director de La Razón se refirió a la abrupta marcha del plató de La Sexta Noche del economista Juan Torres después de un encontronazo con Eduardo Inda. "Fue exagerado y yo no creo que esté contento con la reacción", asegura. Y aprovechó para cargar contra Juanlu de Paolis, director de contenidos del programa Salvados, de la misma cadena, que ha dicho públicamente en varias ocasiones que le da "vergüenza" compartir canal con Marhuenda e Inda: "Este De Paolis se dedica a promover en Internet que me echen de La Sexta a mí (...) como si él fuera el dueño de la cadena".

"Los datos de audiencia demuestran que a los españoles [La Sexta Noche] les gusta semana tras semana", argumentó el director de La Razón. "Al final la audiencia es la respuesta más clara", añadió. "No tiempre la audiencia tiene razón", replicó la presidenta de la FAPE. "Claro que un programa puede tener una audiencia tremenda; eso no quiere decir que tenga ni siquiera una cierta calidad", añadió Elsa González, que apeló a la responsabilidad del "servicio público" de los medios de comunicación públicos y privados. "No vale todo para subir la audiencia", agregó.

Puedes escuchar el debate íntegro aquí:

