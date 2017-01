El lapsus de Sergio Ramos que se ha hecho viral en las redes

Sergio Ramos no tuvo su mejor noche en su vuelta al Sánchez Pizjuán. Después de la derrota de su equipo ante el Sevilla con un tanto suyo en propia meta, el defensa salió a la zona mixta para hacer unas declaraciones que han sido objeto de broma en las redes sociales.

El supuesto lapsus del defensa blanco y de la Selección se produjo cuando se le preguntó por el recibimiento hostil que tuvo por parte de la afición sevillista: "Sergio Ramos no va a ir en contra de los violentos", dijo. El comentario ha dado lugar a un sinfín de bromas en Twitter.

"No he visto el gol todavía, tampoco hay que excusar a nadie ni señalar a nadie. Hay que estar orgullosos del partido que hemos hecho, pero no hemos sabido matar el partido", dijo también. "Independientemente del gol en contra, creo que ha sido un grandísimo partido, de los mejores que he jugado aquí", añadió.

