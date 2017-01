Trump: ‘Merkel ha cometido un error catastrófico con los migrantes’

El presidente electo Donald Trump ha dicho que la Canciller Alemana Ángela Merkel ha cometido un error de proporciones catastróficas permitiendo la entrada en Alemania de más de un millón de migrantes. Hizo estas declaraciones en una entrevista que ha concedidos a los diarios Times de Inglaterra y Bild de Alemania, ante los que desveló detalles de sus objetivos en política exterior. Dijo el presidente electo que su intención era crear acuerdos justos en comercio y fortalecer sus fronteras. “La decisión tomada por Angela Merkel de permitir la entrada de tantos inmigrantes, es un vehículo para que entren en Europea individuos que pueden ser peligrosos y el asunto de la migración será la causa de que otros estados de la unión europea abandonen también el ámbito comunitario, porque en Europa hay un enfado importante de los ciudadanos por ese asunto”.

No hay duda de que Merkel es la líder europea más importante, porque si miras a la Unión Europea, es Alemania básicamente. “Creo sinceramente que si los países europeos no se hubieran visto obligados a acoger a tantos refugiados, a un número tan elevado, con todos los problemas que eso conlleva, creo que los británicos no hubieran votado a favor del Brexit” Lo más probable, añade Turmp es que hubieran encontrado el camino de solucionar sus problemas sin romper la alianza.” Para Trump “la gente no quiere que otros vengan y destruyan su país, su modo de vida, su estado de bienestar. En este país vamos a ser muy duros con las fronteras desde el día 1 que asuma el cargo”.

Donald Turmp focalizará sus esfuerzos en reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo en particular con China. El titular de su administración sería mas que libre comercio, comercio objetivo. La entrevista para el diario Times la realizó el parlamentario Michael Gove, que jugó un papel clave en la campaña del Brexit y que también trabaja como columnista del diario.

Preguntado sobre un posible acuerdo con Rusia, Trump dice que las armas nucleares deben ser parte de cualquier acuerdo y promover su reducción de modo sustancial como contrapartida para que Estados Unidos levante las sanciones. En torno a Oriente Medio, Trump ha condenado la invasión de Iraq del 2003 por parte de su país y la califica como la peor decisión tomada en la historia. En cuanto a Siria, el presidente electo propone crear zonas seguras pagadas por los aliados norteamericanos de la zona del golfo.

En otra entrevista concedida al Washington Post, Trump dice que ya tiene casi cerrado un acuerdo para sustituir el programa de salud que aplicó Barack Obama, el llamado Affordable Care Act, y sin entrar en detalles se ha limitado a señalar que habrá seguros médicos para todos los americanos y que el coste de esos seguros será menor.

Sigue esperando a que se confirme la nominación por el Senado de su candidato para la Secretaria de Salud, Tom Price, antes de desvelar los detalles completos del plan

Sobre la salida británica de Europa, el presidente electo le dijo al columnista del Times que fue una decisión correcta, y que habrá acuerdos comerciales inmediatos entre Estados Unidos y el Reino Unido.

