Una web elabora una macabra lista de 50 celebridades que podrían morir en 2017

Desde 1987, el comité que conforma la web de 'The DeathList' elabora anualmente una lista en la que aparecen 50 personalidades que pueden morir a lo largo del año. Ya sea por longevidad, por enfermedad o por sus problemas con las drogas, los creadores de esta iniciativa, respaldada por sus más de 2.000 seguidores, han determinado qué famosos pueden fallecer durante el 2017.

En 2016, la lista fue capaz de adivinar un total de 12 muertes entre las que se encontraban algunas como las de Muhammad Ali, Fidel Castro o Zsa Zsa Gabor, entre otros. No obstante, en 2015, el comité fue capaz de adivinar hasta catorce muertes, el número más alto registrado hasta la fecha.

Kirk Douglas, el número uno de la lista

Según el comité y los más de 2.000 integrantes del foro de 'The DeathList', el actor Kirk Douglas es el principal candidato a fallecer durante el 2017. No obstante, no es la primera vez que Douglas aparece en esta lista. A sus 100 años, el actor repite por decimoquinta vez en esta lista en la que el año pasado estaba situado en décima posición. Tras él se encuentran la cantante Vera Lynn, que cumplirá cien años el próximo mes de marzo y el evangelista estadounidense Billy Graham, quien llegará a los 99 en noviembre.

En la lista aparecen personalidades tan importantes como el duque de Edimburgo Felipe, la reina Isabel II, el Papa Benedicto XVI, George Bush padre o Stan Lee, entre otros. Por norma general, en esta lista aparecen personalidades de edad avanzada. No obstante, también aparecen celebridades que no han alcanzado la tercera edad. Entre ellas se encuentra la actriz británica Leah Bracknell, el cantante Gord Downie, el jugador de rugby Joost van der Westhuizen o el boxeador Errol Christie.

Las reglas para incluir a las celebridades en la lista

'The DeathList' cuenta con varias reglas internas que condicionan la decisión de las personas que pueden formar parte de la lista. En primer lugar, los candidatos deben de ser lo suficientemente famosos como para que se su muerte deba ser informada en los medios de comunicación del Reino Unido.

La segunda condición es que los candidatos no pueden ser famosos únicamente por el hecho de ser propensos a morir en un futuro cercano. La tercera y última premisa es que tan solo 25 de los candidatos de la lista del año anterior pueden aparecer en la del año siguiente.

Los grandes supervivientes de esta lista son el propio Kirk Douglas, quien ha sido capaz de resistir a quince listas, el boxeador Jake Lamotta, quien ha aparecido hasta en trece ocasiones y el evangelista Billy Graham, que ha sobrevivido a once ediciones de 'The DeathList'.



