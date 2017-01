La pensionista que puso patas arriba 'laSexta Noche': "Tengo 91 años, pero no soy gilipollas"

Poco movimiento suele haber en televisión los fines de semana, pero el que hay está todo en laSexta Noche. Este sábado, el programa invitó al economista José María O'Kean para hablar de las pensiones y debatir en torno a este controvertido tema. Lo que no esperaba este experto era que una anciana del público le diera una lección magistral.

Hablamos de Paquita Martín, una pensionista de 91 años que causó sensación en laSexta Noche este fin de semana al explicar la cruda realidad que viven las viudas y las amas del hogar: "La mujer que ha trabajado, ¿por qué tiene que tener las pensiones más bajas que los hombres? Yo no es que quiera que a los hombres les quiten la pensión o se la bajen, lo que quiero es que se la suban a las mujeres”, explicaba Paquita ante la atónita mirada de los allí presentes.

"Y que piensen en esas mujeres viudas que no han trabajado por atender a los hijos, a los maridos. Esas mujeres que no han podido trabajar y que tienen la pensión de viudedad que es una, perdónenme la frase, una mierda". Y continúa: "No me casé hasta los 49 años, porque no me daba la gana que a mí me quitaran el trabajo porque le diera la gana a un señor que estaba mandando".

Aunque le correspondía al economista facilitar a la pensionista algunas respuestas, fue la propia Paquita la que le ahorró el esfuerzo rápidamente: "Lo que hay que hacer es dar más más trabajo a hombres y mujeres jóvenes que están en paro y que puedan trabajar para que las pensiones puedan ir para arriba. Eso lo primero que hay que hacer".

Entre los aplausos del público, Paquita puso el broche de oro a su discurso con una frase que la ha convertido en la absoluta protagonista de la semana: "Tengo 91 años pero no soy gilipollas".

