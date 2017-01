'GH VIP' o cómo alargar la agonía de un formato desgastado

Hasta ahora, Telecinco ha abastecido su parrilla con una buena dosis de entretenimiento. Al fin y al cabo, siempre se ha manejado perfectamente en esta disciplina. Pero como en todo, lo poco gusta y lo mucho cansa, y ahí reside principalmente la serie de catastróficas desdichas que están atormentando ahora mismo a uno de los formatos más exitosos de la cadena: GH VIP.

Tan solo ha pasado una semana desde el estreno de la quinta edición del programa y la de Fuencarral ya ha emitido hasta cinco entregas distintas del reality, entre galas, últimas horas y el primer debate de la temporada. Cinco espacios dedicados a un mismo programa con unos concursantes que no han tenido tiempo para generar contenido suficiente para rellenar tanto minuto muerto de prime time. Hay un claro exceso de oferta para una demanda cada vez más escasa.

Los índices de audiencia no mienten y llevan tiempo advirtiendo a Telecinco de que no está siguiendo la estrategia más adecuada. No es la primera vez que la cadena principal de Mediaset España explota este formato hasta tal punto. De hecho, esta suele ser la programación habitual para dar cobertura a las últimas ediciones de Gran Hermano, ya sean la de anónimos o la de famosos.

GH VIP 5 ha aterrizado apenas semanas después del fallido GH 17 y no cabe duda de que el programa está pagando ahora los platos rotos de la edición presentada por Jorge Javier Vázquez. La primera gala de la quinta edición arrancó en Telecinco con un 17.4% de cuota de pantalla y 2.261.000 de espectadores, datos que certifican el peor debut de la historia del formato.

Este desgaste se ha hecho todavía más evidente con la sucesión de programas dedicados a la actual entrega. Si además recordamos las medias de las dos últimas ediciones, 29,8% y 3.989.000 para GH VIP 3; 23,6% y 2 940 000 para GH VIP 4, la agonía que está atravesando el formato es todavía más incuestionable. ¿Hora de meter mano en la parrilla de Telecinco?

Audiencias 'gh vip 5' Gala 1 (08/01):2.261.000 y 17,4% Límite 24 horas (10/01): 1.769.000 y 14,1% Gala 2 (12/01): 2.175.000 y 17,9% Debate 1 (15/01): 1.861.000 y 14,5% GH VIP 5: ultima hora (16/01): -

Comentarios