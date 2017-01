Oh Borges, tus pirámides

Jorge Luis Borges se fue quedando ciego de manera progresiva a causa de una enfermedad congénita. A la edad de 55 años dejó de ver completamente. El escritor solía decir que lo visual se compensaba con lo sonoro y que igualmente disfrutaba del cine con sólo escuchar la voz de Greta Garbo.

No hace falta ver para entender a Borges, ya que sus textos van mucho más allá de la simple lectura. “Tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?” pregunta en La biblioteca de Babel. “Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores (…) pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa”.

Del mismo modo que no podemos buscar sentido en los libros, en los sueños o en las líneas caóticas de la mano, tampoco lo buscaremos en el propio Borges. Borges según Borges es una combinación de caracteres: de espacios, puntos, comas, ideas, tango, de política, de su mujer Maria Kodama… de ironía. Junto a Jorge Elías, periodista de Radio Continental, haremos una visita por las galerías hexagonales de la mente del eterno nominado al Nobel, Jorge Luis Borges.

Cinco galerías, cinco episodios para abrir, cotillear, y volver a guardar sin pretensiones. Con la esperanza de encontrar al gran Borges escondido entre sus galerías. “Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en el que nací”.

